Нью-Йорк стал первым штатом в США, который ввёл временный мораторий на строительство крупных дата-центров

На фоне опасений, что «ИИ-бум» перегружает инфраструктуру.Источник: Jonathan Ernst / Reuters / The Washington PostНью-Йорк стал первым в США, приостановившим строительство крупных дата-центров на уровне штата, пишет Reuters. Губернатор Кэти Хокул ввела мораторий сроком до года на фоне роста опасений, что такие объекты повышают стоимость электроэнергии, перегружают системы водоснабжения и мешают местным жителям.Указ запрещает выдавать новые экологические разрешения для дата-центров мощностью свыше 50 МВт. Во время его действия власти разработают правила для защиты жителей от роста цен на энергию и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, уточняет The Verge. Когда их утвердят, запрет снимут.Alphabet и Microsoft отказались от комментариев. Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Amazon и Oracle не ответили на запросы Reuters. По словам агентства, которое приводит данные Data Center Map, в Нью-Йорке расположено более 130 центров обработки данных. Для сравнения: в Вирджинии их свыше 600, в Техасе — около 500.Михаил ДудченкоБудущее07.12.2025Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле Космос не зарегулирован — это плюс. Но запустить там дата-центр гораздо дороже, а перспективы окупаемости при этом туманны. #новости