Anthropic оставит доступ к модели Claude Fable 5 подписчикам Max, Team и Pro, но на разных условиях

Разработчик уже менял их несколько раз. Источник фото: ForbesС 20 июля 2026 года доступ к Claude Fable 5 будет у подписчиков индивидуальных тарифов Max и командных Team Premium (стоят от $100 в месяц и $100-125 за человека соответственно). На работу с моделью они смогут тратить 50% недельного лимита.Доступ также сохранят подписчикам Pro и Team Standard ($17-20 в месяц), но использовать Fable 5 в пределах лимитов подписки будет нельзя. Придётся покупать кредиты по API-расценкам: $10 за 1 млн входных токенов и $50 за 1 млн выходных. В качестве бонуса эти пользователи единоразово получат $100.По словам Anthropic, прогнозировать спрос на модель сложно, поэтому доступы раздают «поэтапно» и меняют. Например, Pro-подписчики до 20 июля могут тратить на Fable лимиты в рамках подписки.В апреле 2026 года Anthropic рассказала о своей новой модели Mythos — такой «продвинутой», что выпускать её в публичный доступ не стали из соображений безопасности. По словам компании, Mythos выявила «тысячи» уязвимостей нулевого дня «во всех основных ОС и веб-браузерах» — почти для каждой она написала эксплойты без участия человека.В июне Anthropic выпустила Fable 5 — общедоступную модель класса Mythos, а также закрытую Mythos 5 для «небольшой группы» специалистов. Спустя несколько дней заявила, что власти США потребовали закрыть доступ иностранцам. Но компания заявила, что не может проверить гражданство всех пользователей, и отключила модели у всех.30 июня Минторг США снял запрет на доступ к Fable 5 для иностранных граждан. Anthropic, в свою очередь, заявила, что усилила систему защиты моделей, которая теперь блокирует больше 99% попыток злоупотреблений.Ася КарповаAI12 июляТеперь код можно передать «автономной и шустрой» GPT-5.6, а Claude оставить планирование: отзывы о модели от OpenAI и сравнения с Fable 5 С GPT-5.6 Sol обучают локальные ИИ-модели, делают 3D-игры и копии Google Earth.#anthropic #fable #mythos #новости