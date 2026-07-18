Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Приёмная
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Полина Лааксо
AI

Anthropic оставит доступ к модели Claude Fable 5 подписчикам Max, Team и Pro, но на разных условиях

Разработчик уже менял их несколько раз.

Источник фото: Forbes
Источник фото: Forbes
  • С 20 июля 2026 года доступ к Claude Fable 5 будет у подписчиков индивидуальных тарифов Max и командных Team Premium (стоят от $100 в месяц и $100-125 за человека соответственно). На работу с моделью они смогут тратить 50% недельного лимита.
  • Доступ также сохранят подписчикам Pro и Team Standard ($17-20 в месяц), но использовать Fable 5 в пределах лимитов подписки будет нельзя. Придётся покупать кредиты по API-расценкам: $10 за 1 млн входных токенов и $50 за 1 млн выходных. В качестве бонуса эти пользователи единоразово получат $100.
  • По словам Anthropic, прогнозировать спрос на модель сложно, поэтому доступы раздают «поэтапно» и меняют. Например, Pro-подписчики до 20 июля могут тратить на Fable лимиты в рамках подписки.
  • В апреле 2026 года Anthropic рассказала о своей новой модели Mythos — такой «продвинутой», что выпускать её в публичный доступ не стали из соображений безопасности. По словам компании, Mythos выявила «тысячи» уязвимостей нулевого дня «во всех основных ОС и веб-браузерах» — почти для каждой она написала эксплойты без участия человека.
  • В июне Anthropic выпустила Fable 5 — общедоступную модель класса Mythos, а также закрытую Mythos 5 для «небольшой группы» специалистов. Спустя несколько дней заявила, что власти США потребовали закрыть доступ иностранцам. Но компания заявила, что не может проверить гражданство всех пользователей, и отключила модели у всех.
  • 30 июня Минторг США снял запрет на доступ к Fable 5 для иностранных граждан. Anthropic, в свою очередь, заявила, что усилила систему защиты моделей, которая теперь блокирует больше 99% попыток злоупотреблений.
Ася Карпова
AI
Теперь код можно передать «автономной и шустрой» GPT-5.6, а Claude оставить планирование: отзывы о модели от OpenAI и сравнения с Fable 5

С GPT-5.6 Sol обучают локальные ИИ-модели, делают 3D-игры и копии Google Earth.

#anthropic #fable #mythos #новости

1
1
1