Китай «отмахнулся» от обвинений в незаконной дистилляции ИИ-моделей

Претензии высказывала, в частности, Anthropic.Источник фото: WSJВ феврале 2026 года американская Anthropic рассказала, что обнаружила три «кампании по дистилляции промышленного масштаба». По её словам, китайские DeepSeek, Moonshot и MiniMax незаконно использовали «возможности» Claude, чтобы улучшать собственные модели. Речь шла о 16 млн обращений с использованием примерно 24 тысяч мошеннических аккаунтов.В конце июня компания обвинила в том же Alibaba, которая разрабатывает модели Qwen. Она, как утверждала Anthropic, создала для этого 25 тысяч профилей.Microsoft и OpenAI высказывали предположения, что DeepSeek использует дистилляцию, ещё в январе 2025 года, на фоне выхода «рассуждающей» DeepSeek-R1.Дистилляция — это «законный» способ обучать модели, который широко практикуют в отрасли. Например, чтобы создавать более бюджетные и лёгкие версии своих больших моделей. Недовольна Anthropic тем, что китайские разработчики учатся на нейросетях конкурентов и за счёт этого экономят вычислительные ресурсы и деньги.В Китае от обвинений «отмахнулись», пишет Bloomberg. По словам представителя китайского МИД Лю Бина, «некоторые страны слишком сильно акцентируют внимание на дистилляции». «Это неправильно и непродуктивно», — сказал он, не упомянув США напрямую.Глава КНР Си Цзиньпин накануне также отметил, что «развитие ИИ должно быть симфонией международного сотрудничества, а не выступлением одной страны».16 июля 2026 года упомянутая Moonshot выпустила открытую мультимодальную модель Kimi K3 — с 2,8 трлн параметров и контекстным окном до 1 млн токенов.На фоне сопутствующего снижения акций американского технологического сектора СМИ вспомнили, какой ажиотаж вызвал выход DeepSeek R1. Индекс Nasdaq тогда потерял $1 трлн за сутки.Полина ЛааксоAIвчераГреф заявил, что «Яндекс» лишь «дообучает» китайские ИИ-модели, — «Яндекс» это отрицает Одним словом: конкуренция.#новости