Китайская Moonshot AI приостановила оформление новых подписок на свою модель Kimi K3 — из-за спроса оказались загружены все доступные GPU-мощности компании

Вычислительные ресурсы направили на обслуживание действующих клиентов.Источник: BBCMoonshot AI сообщила о приостановке оформления новых подписок 19 июля 2026 года — спустя два дня после релиза Kimi K3. В сообщении компании говорится, что модель получила «гораздо больше любви, чем ожидалось». Большая часть графических процессоров (GPU), на которых работает Kimi K3, оказалась занята обработкой пользовательских запросов.Чтобы сохранить стабильную работу сервиса, компания решила направить доступные вычислительные ресурсы на обслуживание действующих подписчиков. В Moonshot AI заявили, что уже оформленные подписки продолжат работать без изменений, а новые места будут открываться постепенно — по мере расширения инфраструктуры.Компания также запланировала сделать две отдельные подписки: Kimi Membership будет включать доступ к Kimi Web, App и Work, а тариф Kimi Code Membership предназначен для кодинга.Kimi K3 — «самая способная» модель компании. У неё 2,8 трлн параметров, контекстное окно до 1 млн токенов и «нативная мультимодальность». Модель сочетает возможности «3D-рассуждений», программирования и визуальные возможности, особенно способна в генерации инфографики, моушн-дизайне и анимации, сложных интеллектуальных задачах.Модель доступна в чат-боте Kimi, в Kimi Code и Kimi Work, а также через API. Цены — $3 и $15 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Веса компания обещает опубликовать 27 июля 2026 года.Таня БоброваAI16 июляКитайская Moonshot выпустила открытую модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров Веса компания обещает выложить в июле 2026 года.#новости #moonshotai #kimi