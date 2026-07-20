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Данила Бычков
AI

Китайская Moonshot AI приостановила оформление новых подписок на свою модель Kimi K3 — из-за спроса оказались загружены все доступные GPU-мощности компании

Вычислительные ресурсы направили на обслуживание действующих клиентов.

Источник: BBC
Источник: BBC
  • Moonshot AI сообщила о приостановке оформления новых подписок 19 июля 2026 года — спустя два дня после релиза Kimi K3. В сообщении компании говорится, что модель получила «гораздо больше любви, чем ожидалось». Большая часть графических процессоров (GPU), на которых работает Kimi K3, оказалась занята обработкой пользовательских запросов.
  • Чтобы сохранить стабильную работу сервиса, компания решила направить доступные вычислительные ресурсы на обслуживание действующих подписчиков. В Moonshot AI заявили, что уже оформленные подписки продолжат работать без изменений, а новые места будут открываться постепенно — по мере расширения инфраструктуры.
  • Компания также запланировала сделать две отдельные подписки: Kimi Membership будет включать доступ к Kimi Web, App и Work, а тариф Kimi Code Membership предназначен для кодинга.
  • Kimi K3 — «самая способная» модель компании. У неё 2,8 трлн параметров, контекстное окно до 1 млн токенов и «нативная мультимодальность». Модель сочетает возможности «3D-рассуждений», программирования и визуальные возможности, особенно способна в генерации инфографики, моушн-дизайне и анимации, сложных интеллектуальных задачах.
  • Модель доступна в чат-боте Kimi, в Kimi Code и Kimi Work, а также через API. Цены — $3 и $15 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Веса компания обещает опубликовать 27 июля 2026 года.
Таня Боброва
AI
Китайская Moonshot выпустила открытую модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров

Веса компания обещает выложить в июле 2026 года.

#новости #moonshotai #kimi

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