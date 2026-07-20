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Таня Боброва
AI

Разработчик модели Kimi K3 запланировал выйти на биржу в Гонконге в течение полугода — Bloomberg

А пока завершает раунд инвестиций при возможной оценке в $30 млрд, говорят источники.

Источник: AFP / Getty Images / Bloomberg
Источник: AFP / Getty Images / Bloomberg
  • Moonshot AI сообщила о планах провести IPO инвесторам, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. По его данным, компания рассчитывает выйти на биржу в Гонконге. Рассылка уведомлений указывает, что это может произойти в течение полугода, добавляет агентство.
  • По словам источников, сейчас Moonshot AI завершает раунд инвестиций, в ходе которого компанию могут оценить более чем в $30 млрд. В мае 2026 года, писало SCMP, компания привлекла около $2 млрд при оценке в $20 млрд.
  • Прогнозируемая годовая выручка (annual recurring revenue) стартапа в июне 2026 года достигла $300 млн, говорят собеседники. Для сравнения: в апреле было $200 млн.
  • Moonshot AI основана в 2023 году в Китае. Последняя модель компании — представленная в июле 2026-го открытая Kimi K3 с 2,8 трлн параметров, контекстным окном до 1 млн токенов и «нативной мультимодальностью». Спрос со стороны пользователей оказался настолько высок, что Moonshot AI приостановила оформление новых подписок.
  • На фоне выпуска Kimi K3 акции производителей чипов усилили падение, писала WSJ. Индекс PHLX Semiconductor на неделе с 13 июля 2026 года потерял 10% — это стало самым резким недельным падением с апреля 2025-го.

#новости #moonshotai

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