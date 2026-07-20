Разработчик модели Kimi K3 запланировал выйти на биржу в Гонконге в течение полугода — Bloomberg

А пока завершает раунд инвестиций при возможной оценке в $30 млрд, говорят источники.Источник: AFP / Getty Images / BloombergMoonshot AI сообщила о планах провести IPO инвесторам, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. По его данным, компания рассчитывает выйти на биржу в Гонконге. Рассылка уведомлений указывает, что это может произойти в течение полугода, добавляет агентство.По словам источников, сейчас Moonshot AI завершает раунд инвестиций, в ходе которого компанию могут оценить более чем в $30 млрд. В мае 2026 года, писало SCMP, компания привлекла около $2 млрд при оценке в $20 млрд.Прогнозируемая годовая выручка (annual recurring revenue) стартапа в июне 2026 года достигла $300 млн, говорят собеседники. Для сравнения: в апреле было $200 млн.Moonshot AI основана в 2023 году в Китае. Последняя модель компании — представленная в июле 2026-го открытая Kimi K3 с 2,8 трлн параметров, контекстным окном до 1 млн токенов и «нативной мультимодальностью». Спрос со стороны пользователей оказался настолько высок, что Moonshot AI приостановила оформление новых подписок.На фоне выпуска Kimi K3 акции производителей чипов усилили падение, писала WSJ. Индекс PHLX Semiconductor на неделе с 13 июля 2026 года потерял 10% — это стало самым резким недельным падением с апреля 2025-го.#новости #moonshotai