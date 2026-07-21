Sony подала второй иск к сервису генерации музыки Udio с обвинениями в незаконном использовании более 30 тысяч песен для обучения ИИ

Компания требует выплатить компенсацию до $150 тысяч за каждую композицию.Источник: ReutersSony выявила нарушения после получения доступа к обучающим данным Udio в рамках первого судебного разбирательства, пишет Music Business Worldwide. Среди использованных сервисом песен — треки Бейонсе, Бритни Спирс, Джонни Кэша, Элвиса Пресли, Гарри Стайлса и других артистов, отмечает The Verge.Для поиска совпадений компания проанализировала «аудиоотпечатки» и заявила, что обнаруженные 30 тысяч композиций составляют «небольшую» часть материалов, которые могли быть скопированы Udio.Sony пыталась добавить эти записи к первоначальному иску, поданному в 2024 году, но суд отклонил ходатайство, отмечает издание. Из-за этого компания подала ещё один иск к Udio и потребовала выплатить до $150 тысяч за каждую незаконно использованную песню.В ноябре 2025 года Udio урегулировала дело об авторских правах с Warner Music Group. Компании также договорились запустить сервис для создания и прослушивания музыки — он будет работать на основе генеративных моделей ИИ, обученных на лицензированной музыке.Таня БоброваAI25.06.2024Universal Music, Sony Music и другие подали в суд на ИИ-разработчиков Suno и Udio за нарушение авторских прав Их обвинили в использовании контента для обучения моделей без разрешения.#новости #sony #udio