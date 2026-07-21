Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Приёмная
Путешествия
Карьера
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Данила Бычков
AI

Sony подала второй иск к сервису генерации музыки Udio с обвинениями в незаконном использовании более 30 тысяч песен для обучения ИИ

Компания требует выплатить компенсацию до $150 тысяч за каждую композицию.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Sony выявила нарушения после получения доступа к обучающим данным Udio в рамках первого судебного разбирательства, пишет Music Business Worldwide. Среди использованных сервисом песен — треки Бейонсе, Бритни Спирс, Джонни Кэша, Элвиса Пресли, Гарри Стайлса и других артистов, отмечает The Verge.
  • Для поиска совпадений компания проанализировала «аудиоотпечатки» и заявила, что обнаруженные 30 тысяч композиций составляют «небольшую» часть материалов, которые могли быть скопированы Udio.
  • Sony пыталась добавить эти записи к первоначальному иску, поданному в 2024 году, но суд отклонил ходатайство, отмечает издание. Из-за этого компания подала ещё один иск к Udio и потребовала выплатить до $150 тысяч за каждую незаконно использованную песню.
  • В ноябре 2025 года Udio урегулировала дело об авторских правах с Warner Music Group. Компании также договорились запустить сервис для создания и прослушивания музыки — он будет работать на основе генеративных моделей ИИ, обученных на лицензированной музыке.
Таня Боброва
AI
Universal Music, Sony Music и другие подали в суд на ИИ-разработчиков Suno и Udio за нарушение авторских прав

Их обвинили в использовании контента для обучения моделей без разрешения.

#новости #sony #udio

2
1