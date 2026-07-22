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Евгения Евсеева
AI

Meta* запустила в Мексике iOS-приложение для генерации детских рассказов — с иллюстрациями, озвучкой и музыкой

На основе каких моделей проходит генерация — не говорится.

Источник: StoryKit
Источник: StoryKit
  • Приложение называется StoryKit — оно есть только на iOS, пишет 9To5Mac. Сервис доступен не во всех странах — например, он работает в Мексике, но не в США или России. В каких ещё государствах его можно скачать — не уточняется.
  • Чтобы сгенерировать рассказ, нужно сфотографировать или создать «персонажа», выбрать место действия и вывод, который дети должны сделать из истории.
  • Есть несколько форматов — книга с иллюстрациями, аудиокнига или текстовая версия. Также можно сохранить историю в PDF-формате — например, чтобы напечатать.
  • TechCrunch отмечает, что использование воображения — «древнейшее занятие человечества», и задаётся вопросом: действительно ли люди хотят отказаться от возможности проявить фантазию. «Моралью» новости издание называет «выбор не существовать в мире, где детей воспитывают языковые модели».
Евгения Евсеева
AI
Meta* выпустила инструмент для анимации детских рисунков при помощи ИИ

Но персонаж на рисунке должен быть похож на человека.

Исследователи из подразделения Meta* AI представили инструмент, который при помощи ИИ анимирует детские рисунки с «человекоподобными» фигурами — головой, руками и ногами.

*Meta признанана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости

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