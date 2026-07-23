В правительстве США обвинили китайскую Moonshot AI в «краже» технологий Anthropic для обучения модели Kimi K3

При этом официальных обвинений власти страны пока не выдвигали.Источник: WeiboО том, что китайская Moonshot AI «позаимствовала» у Anthropic технологии её новейшей модели Fable 5, заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос, пишет Reuters. Речь идёт о дистилляции — методе, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной.По его Крациоса, у правительства США «есть информация» о том, что Moonshot AI переработала Fable 5 для выпуска собственной модели Kimi K3. Такую «кражу» он назвал «неприемлемой».В посольстве Китая в США назвали обвинения «необоснованными» и отметили, что уважают чужую интеллектуальную собственность.Anthropic ещё в феврале 2026 года обвинила DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax в краже данных из Claude для обучения собственных моделей. В конце июня она обвинила в том же Alibaba, которая разрабатывает модели Qwen. Китай от обвинений «отмахнулся».В апреле 2026 года Anthropic рассказала о своей новой модели Mythos — настолько «продвинутой», что выпускать её в публичный доступ не стали из соображений безопасности.В июне Anthropic выпустила Fable 5 — общедоступную модель класса Mythos, а также закрытую Mythos 5 для «небольшой группы» специалистов. Спустя несколько дней заявила, что власти США потребовали закрыть доступ иностранцам. Но компания заявила, что не может проверить гражданство всех пользователей, и отключила модели у всех.30 июня Минторг США снял запрет на доступ к Fable 5 для иностранных граждан. Anthropic, в свою очередь, заявила, что усилила систему защиты моделей, которая теперь блокирует больше 99% попыток злоупотреблений.Последняя модель Moonshot AI — представленная в июле 2026-го открытая Kimi K3 с 2,8 трлн параметров, контекстным окном до 1 млн токенов и «нативной мультимодальностью». Спрос со стороны пользователей оказался настолько высок, что Moonshot AI приостановила оформление новых подписок.#новости #moonshotai #anthropic