Google рассказала, что у Gemini теперь более 950 млн активных пользователей в месяц

Чат-бот приблизился по этому показателю к ChatGPT.Источник: Jaque Silva / NurPhoto / Getty ImagesКомпания поделилась цифрами во время презентации отчётности за второй квартал 2026 года, пишет TechCrunch. Для сравнения: по итогам четвёртого квартала 2025 года количество ежемесячно активных пользователей Gemini превышало 750 млн.С 950 млн активных пользователей в месяц чат-бот Google приближается к конкурирующему ChatGPT, отмечает издание. В июне 2026-го Reuters со ссылкой на аналитиков Sensor Tower писало, что приложение чат-бота OpenAI преодолело отметку в 1 млрд ежемесячно активных пользователей.Alphabet, материнская компания Google, отчиталась о росте выручки на 24% год к году, до $119,8 млрд за квартал. Выручка Google Cloud увеличилась на 82%, до $24,8 млрд. Чистая прибыль составила $112,1 млрд.Компания также повысила прогноз по капитальным затратам на год — с $180-190 млрд до $195-205 млрд. Как отмечает CNBC, она вкладывает значительные средства в ИИ-инфраструктуру, чтобы удовлетворить спрос. Акции Alphabet 23 июля 2026 года падают почти на 7% — до $318,76 за штуку.Таня БоброваAI21 июляGoogle представила Gemini 3.6 Flash А также быструю и экономичную Gemini 3.5 Flash-Lite и специализированную 3.5 Flash Cyber.#новости #gemini