Midjourney купила астрологический сервис Co-Star и анонсировала собственное приложение для генерации изображений

По данным Sensor Tower, которые приводит Bloomberg, у него 4,3 млн активных пользователей в месяц.Источник: LinkedInРазработчик моделей для генерации картинок и видео Midjourney купил Co-Star — астрологическое ИИ-приложение, которое составляет персональные прогнозы и оценивает совместимость с добавленными пользователем друзьями, пишет Bloomberg.Сделку закрыли весной 2026 года, её финансовые условия компании не раскрыли. Более 20 сотрудников Co-Star присоединились к команде Midjourney. Основательница и руководитель сервиса Бану Гюлер заняла должность главного дизайнера в ИИ-компании. По её словам, Co-Star продолжит развиваться как независимый продукт.Midjourney планирует использовать опыт Гюлер и её команды в области мобильных приложений и дизайна в своих потребительских проектах, в том числе при разработке новых сервисов. Сначала компания планирует выпустить приложение для генерации изображений.Среди прочего Midjourney может перенять у Co-Star социальные функции вроде поиска людей со схожими творческими интересами. Стартап также работает над новой видеомоделью, рассказал агентству основатель Дэвид Хольц. Первую модель для генерации видео Midjourney выпустила летом 2025 года.Артур ТомилкоТехника18 июняРазработчик ИИ для генерации картинок Midjourney показал прототип аппарата для ультразвукового сканирования тела, который сможет создать 3D-снимок «меньше чем за минуту» А по качеству «будет сопоставим с МРТ». #новости #midjourney