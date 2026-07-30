OpenAI снизила цены на GPT-5.6 Luna и Terra на фоне конкуренции с Anthropic и китайскими моделями

Цена на Sol остаётся прежней.Источник: costar.comGPT‑5.6 Luna, «самая быстрая и доступная» модель, теперь стоит в API $0,2 за 1 млн входных токенов и $1,2 за 1 млн выходных, рассказала компания. В начале июля 2026 года, когда OpenAI сделала модель общедоступной, цена составляла $1 и $6 соответственно.Цена «сбалансированной» для повседневной работы Terra — $2 за 1 млн входных и $12 за 1 млн выходных токенов. До этого она стоила $2,5 и $15 соответственно. Цена на флагманскую Sol остаётся прежней ($5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных).Как отмечает Reuters, лаборатории вынуждены пересматривать цены на фоне усиления контроля за расходами на ИИ со стороны компаний. Этот шаг OpenAI также усиливает давление на Anthropic, чьи модели обычно предпочитают в корпорациях.Обе компании также сталкиваются с конкуренцией со стороны китайских разработчиков, чьи модели почти сравнялись по производительности, но стоят меньше, указывает агентство.Опрошенные им аналитики считают, что снижение цен может подстегнуть использование продуктов OpenAI, но негативно сказаться на финансах компании перед возможным IPO. Стартап подал конфиденциальную заявку в июне 2026 года. По данным WSJ, размещение может пройти в сентябре 2026-го. Однако консультанты OpenAI, по словам NYT, советуют перенести IPO на 2027-й или отказаться от оценки в $1 трлн при размещении.Артур ТомилкоAI7 июляOpenAI, Anthropic и другие крупные ИИ-компании предлагают стартапам бесплатные вычислительные ресурсы, чтобы конвертировать их в клиентов и заработать в будущем — WSJ Размеры пактов могут достигать миллионов долларов, что сопоставимо со средним объёмом посевного раунда в США.#новости #openai