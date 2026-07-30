OpenAI снизила цены на GPT-5.6 Luna и Terra на фоне конкуренции с Anthropic и китайскими моделями

OpenAI, Anthropic и другие крупные ИИ-компании предлагают стартапам бесплатные вычислительные ресурсы, чтобы конвертировать их в клиентов и заработать в будущем — WSJ

Размеры пактов могут достигать миллионов долларов, что сопоставимо со средним объёмом посевного раунда в США.