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Таня Боброва
AI

OpenAI снизила цены на GPT-5.6 Luna и Terra на фоне конкуренции с Anthropic и китайскими моделями

Цена на Sol остаётся прежней.

Источник: costar.com
Источник: costar.com
  • GPT‑5.6 Luna, «самая быстрая и доступная» модель, теперь стоит в API $0,2 за 1 млн входных токенов и $1,2 за 1 млн выходных, рассказала компания. В начале июля 2026 года, когда OpenAI сделала модель общедоступной, цена составляла $1 и $6 соответственно.
  • Цена «сбалансированной» для повседневной работы Terra — $2 за 1 млн входных и $12 за 1 млн выходных токенов. До этого она стоила $2,5 и $15 соответственно. Цена на флагманскую Sol остаётся прежней ($5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных).
  • Как отмечает Reuters, лаборатории вынуждены пересматривать цены на фоне усиления контроля за расходами на ИИ со стороны компаний. Этот шаг OpenAI также усиливает давление на Anthropic, чьи модели обычно предпочитают в корпорациях.
  • Обе компании также сталкиваются с конкуренцией со стороны китайских разработчиков, чьи модели почти сравнялись по производительности, но стоят меньше, указывает агентство.
  • Опрошенные им аналитики считают, что снижение цен может подстегнуть использование продуктов OpenAI, но негативно сказаться на финансах компании перед возможным IPO. Стартап подал конфиденциальную заявку в июне 2026 года. По данным WSJ, размещение может пройти в сентябре 2026-го. Однако консультанты OpenAI, по словам NYT, советуют перенести IPO на 2027-й или отказаться от оценки в $1 трлн при размещении.
Артур Томилко
AI
OpenAI, Anthropic и другие крупные ИИ-компании предлагают стартапам бесплатные вычислительные ресурсы, чтобы конвертировать их в клиентов и заработать в будущем — WSJ

Размеры пактов могут достигать миллионов долларов, что сопоставимо со средним объёмом посевного раунда в США.

Фото с дня презентаций Y Combinator. Источник: WSJ

#новости #openai

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