В Amazon «случайно» потратили $2,48 млн сверх бюджета из-за бесконтрольного использования Claude — FT

В одном из проектов ошибку ИИ-агента искали пять месяцев.Источник: BloombergНа совещании 28 июля 2026 года сотрудники Amazon отчитались о «катастрофических расходах» сверх плана из-за некорректного использования Claude Sonnet от Anthropic. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.Одна из команд с помощью ИИ-агента (точную версию Sonnet издание не указывает) проверяла данные об авторах книг и исполнителях услуг на Amazon. Поначалу система выдавала ошибки. Из-за них потратили лишние $1,8 млн на токены — 860% сверх выделенного бюджета. На поиск проблем ушло пять месяцев.По словам сотрудников, раньше ошибки в коде обходились «ничтожно дёшево», а с внедрением автономных агентов стали «катастрофически дорогими».Другая команда понесла $541 тысячу непредвиденных расходов, внедряя и настраивая ИИ-инструменты финансового аудита. В третьем проекте нейросети использовали для улучшения логистики и повышения скорости доставки. В нём Amazon потратила $134 тысячи сверх бюджета из-за ошибки, которую выявляли две недели.Случаи произошли в отделах Amazon, где работает около 300 тысяч сотрудников. Каких — издание не уточняет. Их выручка за квартал составляет порядка $180 млрд.В Amazon заявили, что «отдельные небольшие примеры, когда команды учатся друг у друга», не отражают того, как ИИ используют во всей компании.Артур ТомилкоAI29 маяFT: Amazon отказалась от внутреннего рейтинга сотрудников по интенсивности использования ИИ из-за «токенмаксинга» — некоторые пытались улучшить свои показатели за счёт бессмысленных задач Руководство компании также призвало не использовать нейросети для галочки. #новости #amazon