В Amazon «случайно» потратили $2,48 млн сверх бюджета из-за бесконтрольного использования Claude — FT

FT: Amazon отказалась от внутреннего рейтинга сотрудников по интенсивности использования ИИ из-за «токенмаксинга» — некоторые пытались улучшить свои показатели за счёт бессмысленных задач

Руководство компании также призвало не использовать нейросети для галочки.