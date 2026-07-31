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Данила Бычков
AI

Китайская Moonshot AI для разработки модели Kimi K3 использовала вычислительный кластер Alibaba на базе 20 тысяч чипов Nvidia — Bloomberg

Где он расположен — неизвестно.

Источник: Weibo
Источник: Weibo
  • Moonshot AI заключила соглашение с Alibaba о предоставлении вычислительных мощностей на базе примерно 20 тысяч чипов Nvidia, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Этот кластер компания использовала для разработки моделей семейства Kimi.
  • По данным источников, Alibaba предоставила Moonshot AI процессоры Nvidia H200. Кроме того, компания могла арендовать вычислительные мощности на базе передовых чипов Nvidia Blackwell через посредников в Юго-Восточной Азии.
  • Экспорт подобных процессоров в Китай американские власти ограничили ещё в 2022 году. В начале 2026-го Reuters писало, что правительство КНР «фактически запретило» ввоз в страну чипов Nvidia H200.
  • В июле 2026 года правительство США обвинило Moonshot AI в «краже» технологий Anthropic для обучения модели Kimi K3. Речь идёт о дистилляции — методе, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной.
  • Moonshot AI основана в 2023 году в Китае. 27 июля 2026 года компания выложила веса Kimi K3 — «первой» открытой модели с 2,8 трлн параметров.
Ася Карпова
AI
Китайская Moonshot выложила веса Kimi K3 — «первой» открытой модели класса 3Т с 2,8 трлн параметров

В некоторых тестах она показывает себя на уровне GPT-5.6 Sol.

#новости #moonshotai #kimi

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