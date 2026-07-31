Китайская Moonshot AI для разработки модели Kimi K3 использовала вычислительный кластер Alibaba на базе 20 тысяч чипов Nvidia — Bloomberg

Где он расположен — неизвестно.Источник: WeiboMoonshot AI заключила соглашение с Alibaba о предоставлении вычислительных мощностей на базе примерно 20 тысяч чипов Nvidia, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Этот кластер компания использовала для разработки моделей семейства Kimi.По данным источников, Alibaba предоставила Moonshot AI процессоры Nvidia H200. Кроме того, компания могла арендовать вычислительные мощности на базе передовых чипов Nvidia Blackwell через посредников в Юго-Восточной Азии.Экспорт подобных процессоров в Китай американские власти ограничили ещё в 2022 году. В начале 2026-го Reuters писало, что правительство КНР «фактически запретило» ввоз в страну чипов Nvidia H200.В июле 2026 года правительство США обвинило Moonshot AI в «краже» технологий Anthropic для обучения модели Kimi K3. Речь идёт о дистилляции — методе, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной.Moonshot AI основана в 2023 году в Китае. 27 июля 2026 года компания выложила веса Kimi K3 — «первой» открытой модели с 2,8 трлн параметров.Ася КарповаAI27 июляКитайская Moonshot выложила веса Kimi K3 — «первой» открытой модели класса 3Т с 2,8 трлн параметров В некоторых тестах она показывает себя на уровне GPT-5.6 Sol.#новости #moonshotai #kimi