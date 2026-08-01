Они покинули изолированную среду, но не вышли за пределы внутренней сети компании. Источник: Getty Images22 июля 2026 года OpenAI рассказала, что её модель «случайно» взломали Hugging Face.По данным WSJ, модель сняла ограничения ради тестов на кибербезопасность. Но вместо того, чтобы честно решать задачи, решила взломать собственную «песочницу», выйти в интернет и найти готовые ответы.После этого компания начала проводить расширенную проверку активности своих моделей, пишет Reuters со ссылкой на источники. Для этого специалисты анализируют журналы событий вместе с независимыми экспертами.OpenAI изучает несколько эпизодов, включая случай, когда один из агентов смог выйти за пределы изолированной тестовой среды. Источники издания утверждают, что инциденты носили ограниченный характер и ни один из ИИ-агентов не покинул внутреннюю сеть компании. Точное число «побегов» компания не раскрывает.Евгения ЕвсееваAIвчераAnthropic на фоне инцидента с Hugging Face и OpenAI рассказала, что её модели взломали системы трёх неназванных компаний При этом они не «сбегали» из изолированной среды, а ошибочно считали, что находятся в симуляции.#новости #openai