Alibaba выпустила модель Qwen 3.8-Max и анонсировала, что впервые выложит веса семейства Max в открытый доступ

В некоторых тестах она приблизилась к уровню Opus 4.8, заявляет компания.Пользователь повторил тест исследователя Андрея Карпатого на создание 3D-миров с помощью Three.js. Он попросил Qwen построить город, где «можно провести выходные». Источник: @cellinlabКомпания представила альфа-версию Qwen 3.8-Max. У неё 2,4 трлн параметров. У Kimi K3 от Moonshot, веса которой выложили в июле 2026 года, 2,8 трлн параметров.Alibaba пообещала опубликовать исходный код Qwen 3.8-Max и сжатой Qwen 3.8-27B на следующей неделе, которая начинается с 10 августа 2026 года. До этого она ни разу не открывала веса моделей класса Max.Qwen 3.8-Max — мультимодальная модель, которая может анализировать разные входящие данные: видео, изображения, документы и код.3D-модель BMW M4 CS в Three.js. по исходной картинке. С какой попытки у Qwen получилось её сделать, пользователь не уточнил. Источник: @HarshithLucky3В некоторых тестах компании на программирование она приблизилась к Opus 4.8 от Anthropic, а в бенчмарках на анализ визуальных данных — превзошла её. В пользовательском рейтинге AI Arena Qwen 3.8-Max заняла четвёртое место после Claude Opus 5 и Kimi K3 в задачах на веб-разработку.Источник: AlibabaСкриншот таблицы лидеров на AI Arena (бывшей LM Arena) на 3 августа 2026 годаВ одном из тестов компании Qwen работала десять дней, чтобы написать CLI-инструмент для автономного ИИ-агента вроде Claude Code, помогающего работать с кодом. Она якобы справилась без помощи исследователей. Её проектом на 100 тысяч строк компания поделилась на GitHub. Ещё шесть дней ИИ-агент принимал пулл-реквесты и дорабатывал проект.Источник: AlibabaМодель написала Html-файл на Three.js для 3D-сцены гостиной. Автор попросил выбрать мебель, освещение и добавить управление камерой. Он поделился ссылкой на чат. Источник: @NorwakarМодель добавили в бесплатный ИИ-инструмент Qwen Studio. Её также можно потестировать на облачной платформе Qwen Cloud для постоянной автономной работы над сложными задачами. Там бесплатно доступно использование максимум 1 млн токенов. Затем понадобится купить API-ключ. Работа модели стоит $2 и $6 за 1 млн входных и выходных токенов.#новости #qwen #alibaba