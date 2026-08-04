«Не лучшее время хвастаться номером за $5000 в сутки»: пользователи соцсетей раскритиковали блогеров, которые поучаствовали в пресс-туре от OpenAI

Одной из главных причин недовольства стало влияние дата-центров компании на экологию.Источник: @Y2SHAFВ конце июля 2026 года OpenAI организовала первую поездку для инфлюенсеров — мероприятие под названием Summer Club прошло на одном из курортов в штате Нью-Йорк, пишет TechCrucnh.Поездка стала частью маркетинговой кампании OpenAI, призванной продемонстрировать «практические способы использования» сервисов компании. Например, участников учили пользоваться ChatGPT Work для создания презентаций и документов.Публикации участников мероприятия вызвали негативную реакцию в соцсетях, отмечает издание. Некоторые пользователи обвиняли блогеров в рекламе OpenAI ради «роскошного» отдыха и спрашивали, как поездка сочетается с влиянием дата-центров компании на экологию.Часть пользователей возмутило, что Summer Club прошёл на фоне подготовки OpenAI к сделке на $500 млрд по строительству дата-центров в Огайо. Также недовольство вызывает оборонный контракт компании с властями США, отмечает TechCrunch.Некоторые инфлюенсеры на фоне критики удалили публикации из поездки, а одна из участниц пресс-тура назвала реакцию в соцсетях «шокирующим ИИ-психозом», заявив, что критики OpenAI «погрязли в дезинформации» и «обезумели от мысли, что ИИ разрушает планету».#новости #openai