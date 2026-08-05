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Ася Карпова
AI

SpaceX и Nvidia объявили о партнёрстве для разработки вычислительных модулей космических дата-центров

Процессорами Nvidia оснастят спутники SpaceX для вычислений в космосе.

Источник: SpaceX
  • Компании сообщили в X о сотрудничестве для разработки вычислительной системы спутника Starmind AI1 от SpaceX.
  • Каждый спутник оснастят графическими процессорами Nvidia Rubin и центральными процессорами Nvidia Vera, чтобы обеспечить вычислительные мощности «уровня дата-центров» для обучения ИИ на космических станциях.
  • Глава SpaceX Илон Маск представил концепцию спутника AI1 для вычислений в космосе в июне 2026 года. Он будет оборудован двумя 70-метровыми солнечными панелями, которые обеспечат мощность от 120 кВт до 150 кВт. По словам Маска, в орбитальной сети дата-центров будет 1 млн аппаратов.
Источник: SpaceX
Источник: SpaceX
  • В марте Маск презентовал проект Terafab по производству чипов для ИИ-инфраструктуры, космических дата-центров, а также роботов Optimus, но пока не объявлял о запуске.
  • После публикации финансового отчёта SpaceX в августе он заявил, что компания будет закупать графические процессоры, в том числе для xAI и Tesla, только у Nvidia, потому что считает архитектуру Vera Rubin «лучшей».
Михаил Дудченко
Будущее
Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле

Космос не зарегулирован — это плюс. Но запустить там дата-центр гораздо дороже, а перспективы окупаемости при этом туманны.

Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле

#новости

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