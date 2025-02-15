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Таня Боброва
AI

Meta* создала подразделение, которое займётся исследованиями в области разработки человекоподобных роботов — СМИ

Но роботов под своим брендом пока делать не планирует.

  • Meta* собирает команду в рамках подразделения Reality Labs, которое занимается в том числе разработкой AR/VR-устройств, пишет Reuters. Эта команда сосредоточится на исследованиях и разработках, связанных с роботами-гуманоидами и возможностями ИИ-моделей Llama.
  • Команду возглавит Марк Уиттен — бывший гендиректор закрывшегося сервиса беспилотных такси Cruise, которого Meta* наняла как вице-президента по робототехнике.
  • По словам источников Bloomberg, «большие амбиции» Meta* — создать ИИ, датчики и ПО для роботов, которых будут производить и продавать компании. Обсуждения этого плана уже якобы начали с разработчиками роботов-гуманоидов, в том числе Unitree Robotics и Figure.
  • Meta* не планирует делать роботов под своим брендом, которые могли бы напрямую конкурировать, например, с Optimus от Tesla, добавили источники. Но может рассмотреть такой сценарий в будущем. В январе 2025 года Марк Цукерберг говорил, что капитальные расходы компании на ИИ и центры обработки данных по плану составят $60-65 млрд в 2025 году.
Роботы Unitree перед выступлением на концерте в честь китайского Нового года. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.globaltimes.cn%2Fpage%2F202501%2F1327694.shtml&postId=398986" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Unitree / Global Times</a>
Роботы Unitree перед выступлением на концерте в честь китайского Нового года. Источник: Unitree / Global Times

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

3
28 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Вагнер тоже создавал подразделения... Музыканты были..

1
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Румянцев

Че так долго тянули то

1
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Покушай булочек

Зукенберг потерялся.. вондер-бой не знаю что и зачем делать дальше и просто прожигает баблос

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Драка вегетарианца с людоедом

Ага, нет чтобы, как нормальные пацаны, открывать сервисы аренды повербанков и ПВЗ, вместо того, чтобы сливать деньги на какую-то непонятную херню. Роботы тут, понимаешь.

1
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Orca

Он вполне может себе это позволить и направление перспективное

1
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DxdV

Опять эти миллиардеры-создатели крупных корпораций понятия не имеют что делают и как надо

1
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Александр Филиппов

Самое главное в любой корпорации это создать подразделение!

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