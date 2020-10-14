Adobe MAX 2020: самая большая креативная конференция в мире впервые пройдет онлайн и бесплатно

20-22 октября 2020 года американская компания Adobe в первый раз проведёт 18-ую конференцию Adobe MAX в онлайн-формате. Это уникальное событие объединяет дизайнеров, музыкантов, писателей, видеографов и других любителей креатива со всей планеты.
Год назад, когда конференция проходила в Лос-Анджелесе, на ней собрались представители 68 стран и стоимость билета была $1,895. Теперь все желающие смогут присоединиться к Adobe MAX впервые бесплатно из любой точки мира!
На Adobe MAX выступят более 400 экспертов и знаменитостей мирового уровня. Например, открывать конференцию будут Шантану Нарайен, генеральный директор Adobe и Скотт Бельски, основатель Behance. Киноискусство будут представлять Конан О’Брайен, Гвинет Пэлтроу, Зак Брафф, Челси Хэндлер, Уэс Андерсон, Аквафина и Зендая. Музыкальную индустрию — рэпер Tyler, the Creator. Фотографию — легендарная Энни Лейбовиц. Дизайн — Фейри Шепард и впервые наши соотечественники Покрас Лампас и Елизавета Породина. Специально для русской аудитории комментировать конференцию будет Валентин Петухов, основатель и ведущий крупнейшего в СНГ блога о технологиях Wylsacom. А также впервые выступления главных спикеров и презентация новых продуктов будут с русскими субтитрами!
Здесь возможно всё: узнать у суперзвёзд дизайна о новых техниках и инструментах, найти источники вдохновения, поучаствовать в глобальных арт-проектах, увидеть выступления музыкантов и специальных гостей, пообщаться в живом чате со спикерами и креативщиками со всей планеты. А главное, прокачаться как профессионалу и получить мощный заряд творческой энергии.
В этом году на конференции пройдут более 350 сессий и креативных воркшопов в 10 основных категориях:
Участники Adobe MAX первыми узнают о новых возможностях коллекции Adobe Creative Cloud, на которую сейчас действует специальная скидка 40% при первой покупке. В этот пакет входят более 20 приложений и сервисов для творчества, в том числе Photoshop, InDesign, Premiere Pro и Illustrator. Эксперты Adobe расскажут, как использовать весь потенциал этих и других инструментов, чтобы воплотить в жизнь самые смелые идеи.
Зарегистрируйтесь на конференцию и присоединяйтесь к эксклюзивным онлайн-трансляциям. Впервые выступления главных спикеров и презентация новых продуктов будут с русскими субтитрами!
Ayaz Umbatov
Круто. Я зарегистрирован уже :)
Nasty VestfalAyaz
Классно! А расписание интересных сессий уже составили?
alex
Адоби, бесплатно, дайте ссылку на торрент.
Балкон.ру
получить мощный заряд творческой энергии.
От @Wylsacom не получите, он же болеет и в последнем ролике устал, пока резкость на камере наводил.
Nasty VestfalБалкон.ру
надеемся, что он успеет выздороветь к следующему вторнику.
Денис Бугров
Есть смысл если не знаешь английский?
Nasty VestfalДенис
Да, будет как минимум 2 часа контента с русскими субтитрами - главная презентация компании Keynote с мировыми спикерами (Шантану Нарайен, Скотт Бельски, Конан О’Брайен, и др) во вторник и презентация будущих новинок MAX Sneaks в среду (Пол Трани, Челси Хэндлер). А также специально для русской аудитории комментировать конференцию будет Валентин Петухов (Wylsacom).