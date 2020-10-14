Adobe MAX 2020: самая большая креативная конференция в мире впервые пройдет онлайн и бесплатно

За год мы получили 800+ портфолио дизайнеров. Это наши 6 советов, как сразу не получить отказ

Меня зовут Антон, я сооснователь дизайн студии Humbleteam. С 2017 года мы получили тысячи заявок на вакансии дизайнера и провели десятки интервью. В интернете есть много статей на тему «Как создать крутое портфолио», но довольно часто нам встречаются одни и те же ошибки. В этой инструкции собраны 6 советов, как их избежать.