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Полина Лааксо
Apple

WSJ узнало, что складной iPhone Apple хочет выпустить в 2026 году, а складной планшет — в 2028 году

Слухи о работе компании над «раскладушками» ходят как минимум с 2018 года.

  • Такой iPhone будет тоньше 8 мм и бюджетнее моделей из линейки Pro за счёт «более простой системы камер», сказали собеседники WSJ. В разложенном виде телефон будет «больше, чем iPhone 16 Pro Max». Диагональ у последнего — 6,9 дюйма.
  • В феврале 2024 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что инженеры Apple хотят оснастить будущую «раскладушку» дисплеями в том числе с внешней стороны. WSJ же пишет, что предпочтительным сочли вариант с экранами «внутри». Apple якобы хочет успеть с выпуском к 2026 году, но технические сложности могут привести к переносу сроков.
  • Складной планшет с диагональю 18,8 дюйма в разложенном виде должен стать своеобразной альтернативой ноутбуку, рассказали WSJ. Для сравнения: у ноутбуков MacBook Pro, представленных в октябре 2024 года, диагонали 14 и 16 дюймов, а у iPad Pro на M4 — 11 и 13 дюймов.
  • Источники The Information говорили, что инженеры пытались избавиться от «залома», который появляется на экране после постоянных сгибаний. По данным обозревателя Bloomberg и инсайдера Apple Марка Гурмана, у них получилось «добиться прогресса». Сгиб «почти не видно».
Пользовательское видение будущего смартфона. Источник: India Times
Пользовательское видение будущего смартфона. Источник: India Times
  • Давать комментарий WSJ в Apple отказались. Опрошенные аналитики напомнили: смартфоны компании не переживали радикальных изменений в дизайне с 2018 года. В основном улучшали производительность и камеры.
  • В июне 2024 года Apple представила систему ИИ-функций Apple Intelligence, с которой из смартфонов совместимы только iPhone 15 Pro и дальше, но релизы функций затянулись, отмечает WSJ. Обещанную поддержку ChatGPT, например, подключили лишь в декабре.

#apple #ipad #iphone #новости

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11
14 комментариев
Тот самый партизан

Кому нужны раскладушки? 🤡

6
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Griby Lenina

Э
м
э
йзинг!

3
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unowned self

Чет на англоязычных ресурсах другие сведения (со ссылкой на тот же источник), упрощенная система камер и толщина относятся к айфону эир, который будет показан в 2025-ом и который должен быть упрощенной версией обычного.

А вот складной ток в 2026 и кроме инфы про дисплеи вовнутрь ничего нет.

Автор точно не жижанул в попытка выдать "пост" поскорее?

1
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Герцогиня Фифи

Вы будете покупать чтобы клацать?

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Вадим Д.

Тот же, который в кармане складывается?
Полина, спать же пора (-:

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dru dru

Под ником Полина работают гастарбайтеры. Там публикует человек 15.

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Vitaly Tolstykh

И стилус в комплекте

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