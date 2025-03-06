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Евгения Евсеева
Apple

Apple добавит в iOS 18.4 ИИ-сводки отзывов на приложения из App Store

Пока — лишь в США и на английском языке.

Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • Функция появилась в бета-версии обновления. Сводку будут генерировать с помощью Apple Intelligence, пишет TechCrunch. Появится она у тех игр и приложений, у которых «достаточно» отзывов. Сколько — не уточняется.
  • Обновляться сводки будут раз в неделю. В них кратко укажут плюсы и минусы приложения, о которых в отзывах сообщили пользователи.
  • Если в сводке возникнут неточности или появятся другие проблемы, пользователи смогут отправить сообщение об этом — для этого нужно зажать окошко с саммари.
  • Поначалу функция появится в американском App Store и только для английского языка. В других странах и на других языках она заработает «позже» в 2025 году.

#новости #apple #ии

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