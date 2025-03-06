Apple добавит в iOS 18.4 ИИ-сводки отзывов на приложения из App Store

Пока — лишь в США и на английском языке. Источник: The VergeФункция появилась в бета-версии обновления. Сводку будут генерировать с помощью Apple Intelligence, пишет TechCrunch. Появится она у тех игр и приложений, у которых «достаточно» отзывов. Сколько — не уточняется.Обновляться сводки будут раз в неделю. В них кратко укажут плюсы и минусы приложения, о которых в отзывах сообщили пользователи.Если в сводке возникнут неточности или появятся другие проблемы, пользователи смогут отправить сообщение об этом — для этого нужно зажать окошко с саммари.Поначалу функция появится в американском App Store и только для английского языка. В других странах и на других языках она заработает «позже» в 2025 году.#новости #apple #ии