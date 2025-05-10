В 2024 году Apple выручила $10,1 млрд за счёт комиссий в американском App Store — Appfigures

$6,3 млрд — проценты от покупок в приложениях. $3,8 млрд — в играх. Для сравнения: в 2020 году тот же показатель равнялся $4,8 млрд; в 2021-м — $6,7 млрд; в 2022 году — $7,4 млрд, а в 2023 году — $8,8 млрд. Данные Appfigures приводит TechCrunch. Они не учитывают покупки, которые пользователи оплачивали в обход App Store.По подсчётам аналитиков, в сумме комиссии за транзакции в App Store во всех странах принесли Apple свыше $27,3 млрд по итогам 2024 года.Источник фото: AppleInsiderВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и добавила возможность покупать цифровые предметы в обход магазинов приложений Apple и Google — чтобы не выплачивать корпорациям комиссии в размере 30% от покупки.Те в ответ удалили Fortnite из своих магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик обратился в суд с жалобой на монополию. Apple монополистом не признали, но потребовали от неё разрешить размещать в приложениях ссылки на сторонние способы оплаты внутренних покупок.Apple выполнила требование в США, но установила комиссию в 12-27% и начала ограничивать места размещения ссылок и дизайн.30 апреля 2025 года американский суд запретил компании брать комиссию за покупки вне App Store, помимо прочего. Компания подала апелляцию и попросила отсрочить исполнение отдельных положений, в том числе о сборах.Евгения ЕвсееваApple01.11.2024Отчёт Apple за год: выручка выросла на 2%, до $391 млрд, чистая прибыль — $93,73 млрд Компания получила меньше прибыли, чем в 2023 году, так как Apple пришлось заплатить $10,2 млрд для урегулирования спора о налогах в Ирландии.#новости #apple