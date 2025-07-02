Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
AI
Карьера
Телеграм
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Apple

Foxconn отозвала «сотни» китайских инженеров и специалистов с заводов по производству iPhone в Индии — Bloomberg

Это может сказаться на производственных мощностях Apple за пределами Китая.

  • Процесс начался около двух месяцев назад, большая часть китайских сотрудников — более 300 человек — уже вернулась на родину. При этом на заводах в Индии остались специалисты из Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Официальная причина, по которой Foxconn отправила сотрудников в Китай, неизвестна. Издание отмечает, что это может быть связано с желанием китайских властей не допустить «утечку» технологий, квалифицированных работников и оборудования из Китая.
  • Китайские специалисты играли «ключевую» роль в налаживании производственных процессов и обучении сотрудников на заводах Foxconn в Индии. Качество продукции без них не упадёт, но снизится производительность, отмечают источники Bloomberg.
  • Отзыв китайских специалистов произошёл в «неудачный» момент для Apple — компания планировала наращивать производство в Индии и готовилась к началу серийного выпуска iPhone 17.
  • Большая часть iPhone всё ещё производится в Китае, но в последние несколько лет Foxconn развивала производственные мощности в Индии — сейчас компания строит ещё один завод на юге страны.
  • По данным СМИ, Apple планировала перенести производство большинства iPhone для американского рынка в Индию к концу 2026 года.

#новости #apple

6
3
1
23 комментария