Foxconn отозвала «сотни» китайских инженеров и специалистов с заводов по производству iPhone в Индии — Bloomberg

Это может сказаться на производственных мощностях Apple за пределами Китая. Процесс начался около двух месяцев назад, большая часть китайских сотрудников — более 300 человек — уже вернулась на родину. При этом на заводах в Индии остались специалисты из Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Официальная причина, по которой Foxconn отправила сотрудников в Китай, неизвестна. Издание отмечает, что это может быть связано с желанием китайских властей не допустить «утечку» технологий, квалифицированных работников и оборудования из Китая.Китайские специалисты играли «ключевую» роль в налаживании производственных процессов и обучении сотрудников на заводах Foxconn в Индии. Качество продукции без них не упадёт, но снизится производительность, отмечают источники Bloomberg.Отзыв китайских специалистов произошёл в «неудачный» момент для Apple — компания планировала наращивать производство в Индии и готовилась к началу серийного выпуска iPhone 17.Большая часть iPhone всё ещё производится в Китае, но в последние несколько лет Foxconn развивала производственные мощности в Индии — сейчас компания строит ещё один завод на юге страны.По данным СМИ, Apple планировала перенести производство большинства iPhone для американского рынка в Индию к концу 2026 года.#новости #apple