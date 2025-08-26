Apple анонсировала презентацию 9 сентября 2025 года

На ней могут представить iPhone 17.Презентация со слоганом “Awe dropping” пройдёт в Apple Park, пишет The Verge. Будет также трансляция на сайте компании. Начало — в 20:00 мск.Источник: Apple / The VergeИздание ожидает увидеть линейку iPhone 17 и, возможно, «тонкий» 6,6-дюймый iPhone Air. Также компания может рассказать о будущих функциях Apple Intelligence — например, ИИ-обновлениях Siri. CNBC напоминает, что помимо смартфонов Apple часто презентует в сентябре обновлённые Apple Watch.#новости #apple