Таня Боброва
Apple

Apple анонсировала презентацию 9 сентября 2025 года

На ней могут представить iPhone 17.

  • Презентация со слоганом “Awe dropping” пройдёт в Apple Park, пишет The Verge. Будет также трансляция на сайте компании. Начало — в 20:00 мск.
Источник: Apple / The Verge
Источник: Apple / The Verge
  • Издание ожидает увидеть линейку iPhone 17 и, возможно, «тонкий» 6,6-дюймый iPhone Air. Также компания может рассказать о будущих функциях Apple Intelligence — например, ИИ-обновлениях Siri. CNBC напоминает, что помимо смартфонов Apple часто презентует в сентябре обновлённые Apple Watch.

#новости #apple

