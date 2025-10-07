Прокуратура Парижа начала расследование против Apple из‑за прослушивания разговоров пользователей Siri

В компании заявили, что не используют аудиозаписи пользователей для рекламы и не продают их. Фото Unsplash О расследовании Politico сообщили в парижской прокуратуре. Его инициировали после жалобы местной НКО «Лига прав человека», основанной на показаниях бывшего сотрудника компании-подрядчика Apple Томаса Ле Бонньека.В 2019 году он работал в ирландской Globe Technical Services и анализировал записи Siri для улучшения работы голосового помощника. По его словам, аудиофайлы содержали конфиденциальные данные и «интимную информацию» пользователей. Авторы жалобы просят прокуратуру выяснить, сколько всего записей Apple сделала с 2014 года и где они хранятся. Они также инициировали подачу коллективного иска к компании, но его детали неизвестны. Представитель Apple заявил Politico, что она «никогда не использовала данные Siri для маркетинга или рекламы и никогда не продавала их кому-либо».В 2024 году Apple согласилась урегулировать претензии по коллективному иску о прослушивании пользователей в США. Она выплатила заявителям $95 млн, но отказалась признать нарушения. В начале 2025 года компания сообщила, что не будет сохранять «аудиозаписи взаимодействий с Siri, если пользователь не даст на это явного согласия».#новости