Прокуратура Парижа начала расследование против Apple из‑за прослушивания разговоров пользователей Siri

О расследовании Politico сообщили в парижской прокуратуре. Его инициировали после жалобы местной НКО «Лига прав человека», основанной на показаниях бывшего сотрудника компании-подрядчика Apple Томаса Ле Бонньека.

В 2019 году он работал в ирландской Globe Technical Services и анализировал записи Siri для улучшения работы голосового помощника. По его словам, аудиофайлы содержали конфиденциальные данные и «интимную информацию» пользователей.

Авторы жалобы просят прокуратуру выяснить, сколько всего записей Apple сделала с 2014 года и где они хранятся. Они также инициировали подачу коллективного иска к компании, но его детали неизвестны.



Представитель Apple заявил Politico, что она «никогда не использовала данные Siri для маркетинга или рекламы и никогда не продавала их кому-либо».

В 2024 году Apple согласилась урегулировать претензии по коллективному иску о прослушивании пользователей в США. Она выплатила заявителям $95 млн, но отказалась признать нарушения.