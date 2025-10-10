На Apple подали в суд за предполагаемое использование книг без разрешения для обучения Apple Intelligence

Это не первый иск к компании по этому поводу.Источник: TechInAsiaИск в суд Калифорнии подали профессора SUNY Downstate Health Sciences University Сусана Мартинес-Конде и Стивен Макник, пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.Они утверждают, что Apple использовала «тысячи» книг из «пиратских» библиотек и другие онлайн-материалы, нарушающие авторские права, для обучения своей ИИ-системы Apple Intelligence. Среди них якобы были и работы истцов.Они требуют, чтобы суд обязал Apple прекратить неправомерное использование работ, а также денежной компенсации (сумма не уточняется). Apple, истцы и их юрист не ответили на запросы о комментарии.В сентябре 2025 года иск к Apple подала группа авторов, которые также обвинили компанию в использовании их книг без разрешения для обучения ИИ-моделей.Как отмечает Reuters, авторы, медиа и музыкальные лейблы теперь часто подают иски к разработчикам ИИ-моделей. Например, в сентябре 2025-го суд в США предварительно одобрил мировое соглашение Anthropic с авторами об использовании «пиратских» книг для обучения чат-бота Claude на $1,5 млрд.#новости #apple