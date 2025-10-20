Группа пользователей в Китае подала жалобу на Apple из-за «монополии» компании на распространение iOS-приложений в стране

Тогда как в ЕС и США она под давлением регуляторов разрешила альтернативные магазины и способы оплаты.Источник: Apple55 пользователей iPhone и iPad подали жалобу в Государственное управление по регулированию рынка Китая на Apple — по их словам, компания злоупотребляет своим доминирующим положением. Об этом пишет Reuters со ссылкой на адвоката Ван Цюнфэя.По мнению истцов, компания сохраняет монополию на распространение iOS-приложений в стране, взимая при этом комиссии до 30% за покупки внутри приложений. При этом на других рынках Apple разрешает альтернативные магазины и методы оплаты в обход App Store под давлением регуляторов ЕС и США.Apple не ответила на запрос о комментарии. Агентство отмечает, что Ван Цюнфэй уже подавал аналогичную жалобу в 2021 году — её суд отклонил в 2024-м. Юрист сейчас обжалует решение.#новости #apple