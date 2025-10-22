Популярное
Евгения Евсеева
Apple

Складной iPad выйдет не раньше 2029 года и будет стоить не меньше $3000 — Bloomberg

Он будет похож на ноутбук — только с экраном вместо клавиатуры.

MateBook Fold от Huawei. Источник: Getty Images
  • Компания работает над устройством уже несколько лет — и планировала выпустить его в 2028 году, пишет инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Но теперь из-за технических проблем планы сдвинулись до 2029-го.
  • По словам Гурмана, вес — ключевая проблема планшета. Тестовый образец весит около 1,6 кг, это примерно как MacBook Pro. Вес же обычного iPad — от 450 г до 600 г в зависимости от модели.
  • Над созданием складного iPad с диагональю как минимум 18 дюймов Apple работает вместе с Samsung. В сложенном состоянии у планшета не будет внешнего экрана, а в разложенном он будет напоминать небольшой ноутбук — только с дисплеем вместо клавиатуры.
  • По словам источников, внешне iPad будет похож на MateBook Fold от Huawei. Он стоит около $3400 (276,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 октября 2025 года), но доступен только в Китае. Складной iPad же должен стоить не меньше $3000 (244 тысячи рублей).
