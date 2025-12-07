Главный архитектор процессоров Apple Джони Сруджи рассматривает возможность ухода из компании — Bloomberg

Чтобы не потерять сотрудника, ему предлагают в том числе потенциальное повышение до главного технического директора, но это потребует переход Джона Тернуса на пост гендиректора, отмечает агентство.Источник: Brooks Kraft / AppleApple, которая долго считалась образцом стабильности в Кремниевой долине, теперь столкнулась с крупнейшими кадровыми перестановками, пишет Bloomberg.В начале декабря 2025 года компания объявила об отставке старшего вице-президент по ИИ-стратегии и машинному обучению Джона Джаннандреа и подтвердила уход главы дизайна интерфейсов Алана Дая. Затем заменила главного юрисконсульта и сообщила об отставке вице-президента по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив.Теперь старший вице-президент по аппаратным технологиям Джони Сруджи сообщил главе Apple Тиму Куку, что рассматривает возможность ухода в ближайшем будущем, рассказали источники Bloomberg. Он якобы сообщил коллегам, что в случае отставки перейдёт в другую компанию.По данным агентства, Кук пытается его оставить: предлагает более «существенный компенсационный пакет» и потенциально больше ответственности. Один из вариантов — повышение Сруджи до должности главного технического директора.Но это потребует повышение текущего старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Джона Тернуса до гендиректора, отмечает агентство. Тиму Куку исполнилось 65 лет — это породило слухи о его возможном уходе. Но источники издания говорят, что это вряд ли произойдёт в ближайшее время. Тернуса называют одним из кандидатов на должность в случае ухода Кука.Кроме того, в 2022 году Apple покинула глава промышленного дизайна Apple Эванс Хэнки, в 2025-м — главный операционный директор Джефф Уильямс и Жомин Пан, который возглавлял команду по разработке ИИ-моделей для Apple Intelligence. Источники Bloomberg говорили и об отставке Робби Уокера, который отвечал за Siri и работал над новым поисковым сервисом.Кто-то из недавно ушедших работников перешёл в другие компании, кто-то вышел на пенсию — многим из ведущих руководителей около 60 лет, отмечает Bloomberg. В Apple отказались от комментариев.#новости #apple