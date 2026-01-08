Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Мнения
Право
Телеграм
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Apple

Дизайнер iPhone Air перешёл в ИИ-стартап Hark основателя Figure AI

Он ушёл из Apple осенью 2025 года.

Источник: MSN
Источник: MSN
  • Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, который занимался разработкой iPhone Air и снялся в рекламном ролике устройства, возглавил отдел дизайна ИИ-стартапа Hark, пишет Bloomberg.
  • Его основал серийный предприниматель Бретт Эдкок, который также руководит стартапом в области робототехники Figure AI. Он вложил в Hark $100 млн собственных средств.
  • По словам Эдока, в Hark переманили инженеров из Google, Meta* и Amazon. Сейчас в компании работают 30 инженеров, в первой половине 2026 года штат планируют расширить до 100 человек.
  • Hark разрабатывает ИИ-модели, первая из которых должна выйти летом 2026-го.
  • Чоудхури проработал в компании больше шести лет. В ноябре 2025 года он покинул Apple для работы в неназванном проекте, писало Bloomberg. Уход Чоудхури не связан с дебютом iPhone Air, продажи которого оказались ниже ожидаемого уровня, отметили собеседники агентства.
  • Команда дизайна Apple претерпела значительные изменения после ухода Джони Айва в 2019 году, пишет Гурман. В течение последних лет большинство её сотрудников либо ушли на пенсию, либо перешли в другие компании.
  • В ноябре 2025 года компанию покинул операционный директор Джефф Уильямс, который в том числе руководил командой дизайнеров. С чередой увольнений также столкнулся отдел пользовательских интерфейсов (UI), возглавляемый Аланом Дайем.
Данила Бычков
Техника
Некоторые китайские производители отказались от разработки тонких смартфонов на фоне низких продаж iPhone Air — DigiTimes Asia

Ранее такое же решение принял Samsung.

  • Некоторые китайские компании решили отказаться от выпуска «аналогов» iPhone Air, потому что тонкий смартфон от Apple продаётся хуже, чем ожидалось, пишет DigiTimes Asia со ссылкой на источники.

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

2
2
15 комментариев