Дизайнер iPhone Air перешёл в ИИ-стартап Hark основателя Figure AI

Он ушёл из Apple осенью 2025 года.Источник: MSNПромышленный дизайнер Абидур Чоудхури, который занимался разработкой iPhone Air и снялся в рекламном ролике устройства, возглавил отдел дизайна ИИ-стартапа Hark, пишет Bloomberg.Его основал серийный предприниматель Бретт Эдкок, который также руководит стартапом в области робототехники Figure AI. Он вложил в Hark $100 млн собственных средств.По словам Эдока, в Hark переманили инженеров из Google, Meta* и Amazon. Сейчас в компании работают 30 инженеров, в первой половине 2026 года штат планируют расширить до 100 человек.Hark разрабатывает ИИ-модели, первая из которых должна выйти летом 2026-го.Чоудхури проработал в компании больше шести лет. В ноябре 2025 года он покинул Apple для работы в неназванном проекте, писало Bloomberg. Уход Чоудхури не связан с дебютом iPhone Air, продажи которого оказались ниже ожидаемого уровня, отметили собеседники агентства.Команда дизайна Apple претерпела значительные изменения после ухода Джони Айва в 2019 году, пишет Гурман. В течение последних лет большинство её сотрудников либо ушли на пенсию, либо перешли в другие компании.В ноябре 2025 года компанию покинул операционный директор Джефф Уильямс, который в том числе руководил командой дизайнеров. С чередой увольнений также столкнулся отдел пользовательских интерфейсов (UI), возглавляемый Аланом Дайем.Данила БычковТехника27.11.2025Некоторые китайские производители отказались от разработки тонких смартфонов на фоне низких продаж iPhone Air — DigiTimes Asia Ранее такое же решение принял Samsung.Некоторые китайские компании решили отказаться от выпуска «аналогов» iPhone Air, потому что тонкий смартфон от Apple продаётся хуже, чем ожидалось, пишет DigiTimes Asia со ссылкой на источники.*Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости