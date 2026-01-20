Apple стала лидером по продажам смартфонов в Китае в четвёртом квартале 2025 года, показав рост на 28%

Первое место по итогам всего года осталось за Huawei. Источник: BloombergПродажи iPhone в Китае выросли на 28% в последнем квартале 2025 года, несмотря на дефицит чипов памяти, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Counterpoint Research. На продукцию Apple пришлась примерно пятая часть всех поставленных смартфонов в Китае за этот период.При этом в целом поставки смартфонов на китайском рынке в четвёртом квартале сократились на 1,6%, а в продажах Huawei и Xiaomi зафиксировали «двузначные процентные падения», отмечает издание.iPhone, относящийся к верхнему ценовому сегменту рынка, демонстрирует большую устойчивость в условиях дефицита чипов памяти, чем более бюджетные модели, что позволяет избежать резкого повышения цен, отметил глава TSMC Си Си Вэй.По итогам 2025 года Apple «лишь немного» уступила Huawei по продажам в Китае, отмечает Bloomberg. Обе компании заняли около 17% рынка. При этом «слабым звеном» для Apple стал iPhone Air, продажи которого не оправдали ожиданий, подчёркивают аналитики Counterpoint Research.#новости #apple #iphone