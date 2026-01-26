Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Истории
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Apple

Apple выпустила маячок AirTag нового поколения — у него увеличенный радиус действия

И динамик на 50% громче, чем у предшественника. Благодаря этому звуковой сигнал слышен на более дальних расстояниях.

Источник здесь и ниже: Apple
Источник здесь и ниже: Apple
  • Новые AirTag уже поступили в продажу по цене $29 за штуку и $99 за набор из четырёх (2204-7525 рублей по курсу ЦБ на 26 января 2026 года).
  • Они совместимы с iPhone и iPad на iOS 26 и iPadOS 26 и более свежих версиях. Поддерживаемые модели часов — Apple Watch Series 9 и новее или Apple Ultra 2 и новее с watchOS 26.2.1 (точная дата её выхода пока неизвестна).
  • Устройство оснащено чипом с беспроводной технологией связи Ultra Wideband, которая по сравнению с Bluetooth обладает более высокой пропускной способностью. В России она недоступна, как и в Армении, Азербайджане, Беларуси, Индонезии, Казахстане, Кыргызстане, Непале, Таджикистане, Туркменистане, Украине и

    Узбекистане.

  • Функция «точного обнаружения», или Precision Finding, работает на расстояниях на 50% больше, чем у маячков первого поколения. Более широкий радиус также обеспечивает обновлённый Bluetooth-чип.

Apple выпустила маячок AirTag нового поколения — у него увеличенный радиус действия
  • При подключении к сети «Локатора» Apple использует сквозное шифрование. Никто, включая саму корпорацию, также не видит, какое устройство использует пользователь для поиска маячка.
  • В AirTag есть функции, которые защищают от нежелательного отслеживания. Если система зафиксирует рядом с человеком подозрительный Bluetooth-трекер и не обнаружит рядом его владельца, она оповестит об этом потенциальную жертву: либо отправит уведомление, либо включит звуковой сигнал.
Apple выпустила маячок AirTag нового поколения — у него увеличенный радиус действия
  • В 2024 году Apple разрешила делиться внешними ссылками на местонахождение AirTag — например, с авиакомпаниями, чтобы быстрее найти утерянный багаж.

#новости

6
1
20 комментариев