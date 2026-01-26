Apple выпустила маячок AirTag нового поколения — у него увеличенный радиус действия

И динамик на 50% громче, чем у предшественника. Благодаря этому звуковой сигнал слышен на более дальних расстояниях.Источник здесь и ниже: AppleНовые AirTag уже поступили в продажу по цене $29 за штуку и $99 за набор из четырёх (2204-7525 рублей по курсу ЦБ на 26 января 2026 года).Они совместимы с iPhone и iPad на iOS 26 и iPadOS 26 и более свежих версиях. Поддерживаемые модели часов — Apple Watch Series 9 и новее или Apple Ultra 2 и новее с watchOS 26.2.1 (точная дата её выхода пока неизвестна).Устройство оснащено чипом с беспроводной технологией связи Ultra Wideband, которая по сравнению с Bluetooth обладает более высокой пропускной способностью. В России она недоступна, как и в Армении, Азербайджане, Беларуси, Индонезии, Казахстане, Кыргызстане, Непале, Таджикистане, Туркменистане, Украине иУзбекистане.Функция «точного обнаружения», или Precision Finding, работает на расстояниях на 50% больше, чем у маячков первого поколения. Более широкий радиус также обеспечивает обновлённый Bluetooth-чип.При подключении к сети «Локатора» Apple использует сквозное шифрование. Никто, включая саму корпорацию, также не видит, какое устройство использует пользователь для поиска маячка.В AirTag есть функции, которые защищают от нежелательного отслеживания. Если система зафиксирует рядом с человеком подозрительный Bluetooth-трекер и не обнаружит рядом его владельца, она оповестит об этом потенциальную жертву: либо отправит уведомление, либо включит звуковой сигнал.В 2024 году Apple разрешила делиться внешними ссылками на местонахождение AirTag — например, с авиакомпаниями, чтобы быстрее найти утерянный багаж.#новости