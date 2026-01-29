Apple добавила функцию, которая позволяет ограничить сбор точных данных о геолокации через сотовые сети

Пока она доступна только на некоторых моделях iPhone и iPad в США, Германии, Таиланде и Великобритании. Настройка ограничивает часть информации, которая используется для определения местоположения устройства, говорится в заявлении Apple. Она повышает конфиденциальность и не даёт узнать через сотовые сети точную геолокацию устройства — только примерный район.При этом настройка не влияет на качество сигнала и данные о местоположении, которыми пользователь делится с приложениями, отмечают в компании.Функция поддерживается на iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro M5 у некоторых операторов в США, Германии, Таиланде и Великобритании. Будет ли она доступна в других странах — неизвестно.В Apple не объяснили причину внедрения новой настройки. При этом TechCrunch отмечает, что она усложнит задачу по определению местоположения пользователей через мобильных операторов и для правоохранительных органов разных стран, и для злоумышленников.#новости #apple