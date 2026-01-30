Apple отчиталась за квартал: сообщила об «ошеломляющем» спросе на iPhone и росте выручки почти до $144 млрд

Чистая прибыль составила $42,1 млрд.Тим Кук. Источник: Justin Sullivan / Getty Images / CNBCApple отчиталась за первый квартал 2026 финансового года, который завершился 27 декабря 2025-го: квартальная выручка год к году выросла на 16% — до $143,8 млрд, чистая прибыль составила $42,1 млрд против $36,3 млрд годом ранее. Аналитики ожидали выручку на уровне около $138,5 млрд, пишет CNBC.Квартальная выручка от продаж iPhone выросла до $85,3 млрд с $69,1 млрд годом ранее, от продаж Mac сократилась до $8,4 млрд с почти $9 млрд, продажи iPad увеличились до $8,6 млрд с $8 млрд годом ранее.Продажи Apple Watch, AirPods и других устройств и аксессуаров составили почти $11,5 млрд против $11,7 млрд годом ранее. Выручка от сервисов увеличилась с $26,3 млрд до $30 млрд.Компания объяснила рост выручки от iPhone высокими продажами серии iPhone 17, которую она представила в сентябре 2025 года. По словам главы Apple Тима Кука, «спрос был просто ошеломляющим».Он также отметил, что компания установила рекорд по количеству пользователей, обновивших свои iPhone в материковом Китае, и увидела двузначный рост среди тех, кто перешёл с других брендов. Квартальная выручка в регионе, включая Гонконг и Тайвань, выросла до $25,5 млрд с $18,5 млрд годом ранее.Рост цен на память, рассказал Кук, оказал «минимальное влияние в течение квартала», но компания продолжает «наблюдать значительное подорожание» чипов. Сейчас она работает над оптимизацией цепочки поставок.По словам финансового директора Кевина Пареха, компания ожидает роста выручки на 13-16% год к году в следующем квартале. Продажи могли бы быть ещё лучше, если Apple сможет обеспечить достаточное количество чипов для удовлетворения спроса на iPhone, пишет CNBC.Данила БычковApple11:05FT: Apple купит израильский стартап Q.AI почти за $2 млрд — он разрабатывает технологии для анализа мимики лица Это вторая крупнейшая покупка в истории компании. #новости #apple