Apple снова отложит запуск обновлённой Siri из-за проблем на этапе тестирования — Bloomberg

Некоторые функции «не всегда работают стабильно». Apple опять перенесёт выпуск обновлённой версии Siri на базе Gemini, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Часть функций отложат до мая 2026 года, другие — до сентября 2026-го.Компания планировала добавить их вместе с выходом iOS 26.4 в марте 2026 года, но на этапе тестирования выявили новые проблемы, которые привели к очередным переносам. Siri не всегда правильно обрабатывает запросы, может отвечать «слишком долго» или перебивать пользователей.Одна из функций, выход которой отложат — расширенная способность Siri обращаться к личным данным пользователя. К «отстающим» функциям также относится голосовое управление внутри приложений, отмечает Гурман.Впервые Apple анонсировала планы по выпуску обновлённой Siri на базе ИИ ещё в 2024 году — после этого проект неоднократно переносили. При этом релиз Siri на базе Gemini в компании планировали на весну 2026-го.#новости #siri