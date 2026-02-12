Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Apple

Apple снова отложит запуск обновлённой Siri из-за проблем на этапе тестирования — Bloomberg

Некоторые функции «не всегда работают стабильно».

  • Apple опять перенесёт выпуск обновлённой версии Siri на базе Gemini, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Часть функций отложат до мая 2026 года, другие — до сентября 2026-го.
  • Компания планировала добавить их вместе с выходом iOS 26.4 в марте 2026 года, но на этапе тестирования выявили новые проблемы, которые привели к очередным переносам. Siri не всегда правильно обрабатывает запросы, может отвечать «слишком долго» или перебивать пользователей.
  • Одна из функций, выход которой отложат — расширенная способность Siri обращаться к личным данным пользователя. К «отстающим» функциям также относится голосовое управление внутри приложений, отмечает Гурман.
  • Впервые Apple анонсировала планы по выпуску обновлённой Siri на базе ИИ ещё в 2024 году — после этого проект неоднократно переносили. При этом релиз Siri на базе Gemini в компании планировали на весну 2026-го.

#новости #siri

10
2
1
1
1
23 комментария