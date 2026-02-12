Популярное
Артур Томилко
Apple

iPhones.ru рассказало, что Apple ограничивает аккаунты россиян, чьи ФИО совпадают с данными из санкционных списков — они не могут оплачивать покупки и подписки в App Store

Компания просит прислать копию документов для подтверждения личности.

Источник iPhones.ru 
Источник iPhones.ru 
  • iPhones.ru рассказало, что Apple блокирует аккаунты российских пользователей, чьи данные совпадают с ФИО тех, кто находится в американских санкционных списках. Такие пользователи не могут оплачивать покупки и продлевать подписки через App Store, а в настройках iPhone у них появилось уведомление о необходимости подтвердить личность.
  • Первый о проблемах рассказал пользователь сайта по имени Дмитрий. Он сообщил, что Apple ограничила его аккаунт из-за того, что его данные «потенциально совпадают» с данными лица, включённого в санкционный список США.
  • В сообщении компании говорится, что она не может обрабатывать покупки Дмитрия в App Store. Сам он утверждает, что «не может нормально пользоваться аккаунтом <...> и делать всё, что годами работало без вопросов».
  • У пользователя запросили документы для подтверждения личности. Но Дмитрий считает, что принятые меры основаны на «подозрениях» без реальных доказательств и называет такую практику «дикой».
  • В комментариях к публикации один из пользователей рассказал, что аналогичное уведомление от Apple получила его жена, но предпринимать ничего не стала. А он сам получал похожий запрос от Amazon. Но подтверждений своих слов не представил.
  • Ещё один комментатор написал, что то же самое «раньше делал Google». Но деталей также не привёл.
  • После публикации Дмитрия на почту редакции iPhones.ru пришло «много» сообщений от других пользователей, которые столкнулись с аналогичными ограничениями в феврале 2026 года.

#новости

