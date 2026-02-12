iPhones.ru рассказало, что Apple ограничивает аккаунты россиян, чьи ФИО совпадают с данными из санкционных списков — они не могут оплачивать покупки и подписки в App Store

Компания просит прислать копию документов для подтверждения личности.Источник iPhones.ru iPhones.ru рассказало, что Apple блокирует аккаунты российских пользователей, чьи данные совпадают с ФИО тех, кто находится в американских санкционных списках. Такие пользователи не могут оплачивать покупки и продлевать подписки через App Store, а в настройках iPhone у них появилось уведомление о необходимости подтвердить личность.Первый о проблемах рассказал пользователь сайта по имени Дмитрий. Он сообщил, что Apple ограничила его аккаунт из-за того, что его данные «потенциально совпадают» с данными лица, включённого в санкционный список США.В сообщении компании говорится, что она не может обрабатывать покупки Дмитрия в App Store. Сам он утверждает, что «не может нормально пользоваться аккаунтом <...> и делать всё, что годами работало без вопросов».У пользователя запросили документы для подтверждения личности. Но Дмитрий считает, что принятые меры основаны на «подозрениях» без реальных доказательств и называет такую практику «дикой».В комментариях к публикации один из пользователей рассказал, что аналогичное уведомление от Apple получила его жена, но предпринимать ничего не стала. А он сам получал похожий запрос от Amazon. Но подтверждений своих слов не представил.Ещё один комментатор написал, что то же самое «раньше делал Google». Но деталей также не привёл.После публикации Дмитрия на почту редакции iPhones.ru пришло «много» сообщений от других пользователей, которые столкнулись с аналогичными ограничениями в феврале 2026 года.#новости