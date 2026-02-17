Apple ускорила разработку «умных» очков, кулона и AirPods на базе обновлённой Siri — Bloomberg

Компания пытается «наверстать упущенное» в ИИ-гонке.«Умные» очки Meta* Ray-Ban. Источник: Amelia Holowaty Krales / The VergeВ феврале 2026 года на общем собрании с сотрудниками глава Apple Тим Кук заявил, что компания работает над новыми категориями продуктов, пишет Bloomberg. Сама компания отказалась от комментариев.По данным издания, первое устройство — «умные» очки — должны стать конкурентом устройству от Meta*. Apple планирует сделать ставку на качество камеры и сборки. Компания рассматривала партнёров для выпуска устройства (у Meta* это EssilorLuxottica, у Google — Warby Parker), но недавно решила разработать собственные оправы для очков, пишет агентство.По его словам, устройство получит две камеры: одну — для съёмки фотографий и видео в высоком разрешении, вторую — для компьютерного зрения. Она позволит пользователю спрашивать ИИ-помощника об окружающей обстановке. Apple изучает и другие варианты использования: например, очки могли бы «считать» текст с плаката и занести информацию в календарь.Второе устройство — кулон размером с AirTag, которые разрабатывают не как самостоятельный продукт, а скорее «как аксессуар для iPhone». По данным издания, его оснастят камерой и микрофоном, и некоторые сотрудники называют кулон «глазами и ушами» смартфона. В январе 2026 года о разработке такого устройства также сообщило The Information.Компания также якобы работает над наушниками AirPods с «расширенными ИИ-возможностями». Они могут получить камеру для работы ИИ-помощника. По словам Bloomberg, все три устройства разрабатывают на базе обновлённой Siri.Данила БычковApple12 феврApple снова отложит запуск обновлённой Siri из-за проблем на этапе тестирования — Bloomberg Некоторые функции «не всегда работают стабильно». Apple опять перенесёт выпуск обновлённой версии Siri на базе Gemini, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Часть функций отложат до мая 2026 года, другие — до сентября 2026-го.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #apple