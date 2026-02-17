Популярное
Таня Боброва
Apple

Apple ускорила разработку «умных» очков, кулона и AirPods на базе обновлённой Siri — Bloomberg

Компания пытается «наверстать упущенное» в ИИ-гонке.

«Умные» очки Meta* Ray-Ban. Источник: Amelia Holowaty Krales / The Verge
«Умные» очки Meta* Ray-Ban. Источник: Amelia Holowaty Krales / The Verge
  • В феврале 2026 года на общем собрании с сотрудниками глава Apple Тим Кук заявил, что компания работает над новыми категориями продуктов, пишет Bloomberg. Сама компания отказалась от комментариев.
  • По данным издания, первое устройство — «умные» очки — должны стать конкурентом устройству от Meta*. Apple планирует сделать ставку на качество камеры и сборки. Компания рассматривала партнёров для выпуска устройства (у Meta* это EssilorLuxottica, у Google — Warby Parker), но недавно решила разработать собственные оправы для очков, пишет агентство.
  • По его словам, устройство получит две камеры: одну — для съёмки фотографий и видео в высоком разрешении, вторую — для компьютерного зрения. Она позволит пользователю спрашивать ИИ-помощника об окружающей обстановке. Apple изучает и другие варианты использования: например, очки могли бы «считать» текст с плаката и занести информацию в календарь.
  • Второе устройство — кулон размером с AirTag, которые разрабатывают не как самостоятельный продукт, а скорее «как аксессуар для iPhone». По данным издания, его оснастят камерой и микрофоном, и некоторые сотрудники называют кулон «глазами и ушами» смартфона. В январе 2026 года о разработке такого устройства также сообщило The Information.
  • Компания также якобы работает над наушниками AirPods с «расширенными ИИ-возможностями». Они могут получить камеру для работы ИИ-помощника. По словам Bloomberg, все три устройства разрабатывают на базе обновлённой Siri.
Данила Бычков
Apple
Apple снова отложит запуск обновлённой Siri из-за проблем на этапе тестирования — Bloomberg

Некоторые функции «не всегда работают стабильно».

  • Apple опять перенесёт выпуск обновлённой версии Siri на базе Gemini, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Часть функций отложат до мая 2026 года, другие — до сентября 2026-го.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

