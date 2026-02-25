Apple начала блокировать загрузку приложений с рейтингом «18+» в Австралии, Бразилии, ЮАР и некоторых штатах США для пользователей, которые не подтвердили возраст

Компания также предоставила разработчикам инструменты для самостоятельной проверки. Getty ImagesApple обновила правила и инструменты контроля возрастных ограничений в App Store, чтобы соответствовать законодательным требованиям некоторых стран, пишет 9to5mac. В частности, в Австралии, Бразилии, ЮАР и американских штатах Юта и Луизиана Apple начала блокировать загрузку приложений с рейтингом «18+» для пользователей, которые не подтвердили свой возраст «надлежащими методами». Компания отметила, что в App Store есть автоматическая проверка возраста, но разработчикам также может потребоваться подтвердить, «что их пользователи совершеннолетние». Для этого Apple обновила Declared Age Range API. С его помощью разработчики могут узнать «возрастную группу» пользователя и способ, которым она была подтверждена. Отдельно компания указывает, что в Бразилии все приложения с механикой «лутбоксов» (платные виртуальные контейнеры со случайными предметами) будут автоматически получать рейтинг «18+». #новости #appstore