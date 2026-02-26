Популярное
Данила Бычков
Apple

MacRumors: у «бюджетного» MacBook не будет быстрой зарядки, True Tone и подсветки клавиатуры, а максимальный объём памяти составит 512 ГБ

Модель представят в марте 2026 года.

  • У нового MacBook будет ряд ограничений по сравнению с последними моделями ноутбуков от Apple из-за более низкой цены устройства, пишет MacRumors со ссылкой на источник.
  • По данным неназванного китайского инсайдера, у «бюджетного» MacBook будет менее яркий дисплей, чем у других моделей MacBook, — до 500 нит. Также он не будет поддерживать функцию True Tone, которая автоматически регулирует цвет и интенсивность изображения в зависимости от освещения.
  • Устройство выйдет в версиях на 256 ГБ и 512 ГБ — модели на 1 ТБ и 2 ТБ Apple выпускать не планирует. Скорость работы SSD в новой модели MacBook также будет ниже, чем у устройств на процессорах серии M.
  • Помимо этого, в бюджетном MacBook не будет подсветки клавиатуры и быстрой зарядки, утверждает собеседник MacRumors.
  • В феврале 2026 года Bloomberg писало, что в новом MacBook будет использоваться процессор от iPhone, диагональ экрана составит «чуть меньше» 13 дюймов. По данным издания, устройство будет стоить меньше $1000 (примерно 77,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 26 февраля 2026 года).

#новости #apple #macbook

2
1
46 комментариев