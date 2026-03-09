Apple отложила выпуск «умного» дисплея с функцией распознавания лиц из-за задержки в запуске обновлённой Siri — Bloomberg

По данным агентства, он должен стать центральным «ИИ-хабом» для дома.Выпуск устройства под кодовым названием J490 изначально планировали на весну 2025 года, но перенесли — чтобы доработать Siri, которая будет встроена, пишет Bloomberg.В феврале 2026 года агентство сообщало, что запуск обновлённого помощника в очередной раз отложили из-за проблем на этапе тестирования. Apple отказалась от комментариев.Дисплей по форме будет похож на iPad, который можно прикрепить на стену или разместить на подставке-динамике, пишет издание. Его особенность — система распознавания лиц, которая будет «узнавать» пользователя, который к нему подходит, и показывать персонализированные данные вроде событий в календаре или напоминаний.По данным издания, дисплей по плану будет работать на базе tvOS 27, релиз которой запланирован на сентябрь 2026 года. Устройство получит 7-дюймовый экран, алюминиевый корпус и порт USB-C для зарядки. Выход версии с экраном в 9 дюймов и «роборукой» якобы запланирован на 2027 год.Ася КарповаApple2 марApple ведёт переговоры с Google о размещении будущей Siri на её серверах из-за нехватки мощностей — The Information В январе 2026 года Тим Кук говорил, что сторонние облачные сервисы использовать не будут.#новости #apple