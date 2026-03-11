Apple отказалась от iPhone-«раскладушки» и выбрала вместо этого формат «книжки» — инсайдер

Большинство инженеров посчитали форму бесполезной. Визуализация пользователя по якобы «слитым» чертежам складного iPhone. Источник: XApple рассматривала выпуск складного iPhone с откидной крышкой, но отказалась от этих планов в пользу устройства со сгибом по вертикали, пишет MacRumors со ссылкой на инсайдера под ником Instant Digital.По его словам, большинство сотрудников посчитали такие «раскладушки» «ненужными»: форма не приносят новых полезных пользовательских сценариев. Преимущество в виде компактности «совершенно не соответствовало» приоритетам Apple в отношении нового устройства. Команду также не устроило, что форма ограничивает ёмкость аккумулятора.В итоге, по заявлениям инсайдера, Apple остановилась на версии в формате книги. В марте 2026 года появились утечки якобы чертежей именно такого форм-фактора.Источник: iPhone Mania Визуализация пользователя. Источник: XВ июле 2024 года 9to5Mac писало, что первый складной iPhone от Apple будет сгибаться сверху вниз, как Samsung Galaxy Z Flip. Летом 2025-го обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что ему известно о формате в виде книги. По его словам, у смартфона будет две задние камеры, одна фронтальная и одна «внутренняя». Разъёма для SIM-карты не будет.При этом 1 февраля 2026 года Гурман сообщил, что в компании обсуждают возможность сделать горизонтальную «раскладушку» под кодовым названием iPhone Flip следующей моделью после «книжки» и тестируют прототипы.#новости