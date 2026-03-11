Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Apple

Apple отказалась от iPhone-«раскладушки» и выбрала вместо этого формат «книжки» — инсайдер

Большинство инженеров посчитали форму бесполезной.

Визуализация пользователя по якобы «слитым» чертежам складного iPhone. Источник: X
  • Apple рассматривала выпуск складного iPhone с откидной крышкой, но отказалась от этих планов в пользу устройства со сгибом по вертикали, пишет MacRumors со ссылкой на инсайдера под ником Instant Digital.
  • По его словам, большинство сотрудников посчитали такие «раскладушки» «ненужными»: форма не приносят новых полезных пользовательских сценариев. Преимущество в виде компактности «совершенно не соответствовало» приоритетам Apple в отношении нового устройства. Команду также не устроило, что форма ограничивает ёмкость аккумулятора.
  • В итоге, по заявлениям инсайдера, Apple остановилась на версии в формате книги. В марте 2026 года появились утечки якобы чертежей именно такого форм-фактора.
Источник: iPhone Mania
Источник: iPhone Mania
Визуализация пользователя. Источник: X
  • В июле 2024 года 9to5Mac писало, что первый складной iPhone от Apple будет сгибаться сверху вниз, как Samsung Galaxy Z Flip. Летом 2025-го обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что ему известно о формате в виде книги. По его словам, у смартфона будет две задние камеры, одна фронтальная и одна «внутренняя». Разъёма для SIM-карты не будет.
  • При этом 1 февраля 2026 года Гурман сообщил, что в компании обсуждают возможность сделать горизонтальную «раскладушку» под кодовым названием iPhone Flip следующей моделью после «книжки» и тестируют прототипы.

#новости

3
1
44 комментария