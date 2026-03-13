Apple снизила комиссию в App Store для разработчиков в Китае — с 30% до 25%

Изменения внесли после «переговоров с китайским регулятором».Источник: BloombergОб этом сообщила сама компания. Apple заявила, что стремится, чтобы «её условия были справедливыми и прозрачными для всех разработчиков».Размер комиссии за покупки в приложениях и покупку платных сервисов составит 25% вместо 30%. Также с 15% до 12% снизится комиссия для «малого бизнеса» — разработчиков с выручкой до $1 млн в год — и создателей мини-приложений для WeChat.Изменения вступят в силу с 15 марта 2026 года. Они распространяются на приложения для iOS и iPadOS.В 2024 года Apple разрешила разработчикам в США публиковать ссылки на оплату покупок вне App Store. Комиссия для таких сделок составит 27% вместо 30%.В июне 2025 года компания обновила правила App Store в ЕС: ввела два уровня комиссий — в 5% и 13% от покупок. При этом есть отдельный платёж за покупки в приложениях, рекламируемых за пределами App Store, — 5% от суммы.#новости #китай