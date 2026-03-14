Таня Боброва
Apple

В iFixit разобрали MacBook Neo и назвали его «самым ремонтопригодным» ноутбуком Apple за последние 14 лет

Специалисты оценили его по собственной шкале ремонтопригодности на 6 из 10.

Источник: iFixit
  • iFixit — медиапроект, который публикует справочные материалы по разборке и ремонту электроники и бытовой техники, а также продаёт сопутствующие инструменты и запчасти. Он выпустил на YouTube видео с разбором MacBook Neo.
  • Нижнюю крышку удерживают восемь пятигранных винтов Pentalobe, после откручивания которых её можно снять руками без специальных инструментов. Специалисты отметили лёгкий доступ ко многим деталям: батарее, динамикам, портам USB-C и трекпаду.
  • Обычно в MacBook батарея приклеена, что делает ремонт сложнее, рискованнее и дороже. В Neo аккумулятор крепится с помощью 18 винтов. Заменить клавиатуру по-прежнему непросто — придётся открутить 41 винт, отмечают в iFixit. На внутренней части корпуса Apple указала все необходимые размеры Torx Plus.
  • Порты USB-C и разъём для наушников модульные, поэтому их замена «не превращается в работу с материнской платой». Дисплей стало проще снимать, чем на последних моделях MacBook. Трекпад — впервые с 2015 года механический, что также улучшает показатель ремонтопригодности, отмечает Engadget.
Артур Мартыгин
Apple
«Лучший бюджетный ноутбук на рынке»: первые впечатления от MacBook Neo за $599

Что пишут техноблогеры и обозреватели о первом Mac на базе мобильного чипа.

Источник: PCMag

