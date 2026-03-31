Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Путешествия
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Apple

Apple научит Siri распознавать несколько команд в рамках одного запроса — Bloomberg

Другие голосовые и ИИ-помощники умеют делать это давно.

Источник: Bloomberg
  • Новая функция позволит озвучивать несколько команд одновременно — например, можно попросить Siri рассказать прогноз погоды, создать запись в календаре и отправить сообщение, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • Функция появится в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые должны выйти в конце 2026 года. Презентовать её могут в июне 2026-го на конференции WWDC.
  • Возможность обрабатывать несколько команд в рамках одного запроса — «стандарт» для современных ИИ-помощников, отмечает Гурман. Она есть у ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. А голосовой помощник от Google научился понимать несколько запросов одновременно «ещё в прошлом десятилетии».

#новости #siri

6
24 комментария