Евгения Евсеева
Apple

Nikkei: Apple столкнулась с трудностями на этапе испытаний складных iPhone — из-за этого могут задержаться производство и поставки

Смартфон должны представить осенью 2026 года в рамках линейки iPhone 18.

Источник: Getty Images
  • Проблемы возникли на этапе инженерных испытаний — это один из самых последних этапов тестирования, за ним следуют пробное и массовое производство, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.
  • С какими именно сложностями столкнулась компания — не уточняется. Но «проблем больше, чем ожидалось», а сама ситуация может поставить под угрозу сроки массового производства.
  • По данным издания, Apple планирует выпустить 7-8 млн устройств — на их долю придётся менее 10% от запланированного объёма всей линейки iPhone 18, которую компания представит осенью 2026 года.
  • При этом складной iPhone должен стать ключевой новинкой на осенней презентации — Apple надеется, что он сможет повысить интерес к устройствам компании.
  • Apple комментировать материал издания не стала.
Ася Карпова
Apple
Apple отказалась от iPhone-«раскладушки» и выбрала вместо этого формат «книжки» — инсайдер

Большинство инженеров посчитали форму бесполезной.

