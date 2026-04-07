Nikkei: Apple столкнулась с трудностями на этапе испытаний складных iPhone — из-за этого могут задержаться производство и поставки

Смартфон должны представить осенью 2026 года в рамках линейки iPhone 18.Источник: Getty ImagesПроблемы возникли на этапе инженерных испытаний — это один из самых последних этапов тестирования, за ним следуют пробное и массовое производство, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.С какими именно сложностями столкнулась компания — не уточняется. Но «проблем больше, чем ожидалось», а сама ситуация может поставить под угрозу сроки массового производства. По данным издания, Apple планирует выпустить 7-8 млн устройств — на их долю придётся менее 10% от запланированного объёма всей линейки iPhone 18, которую компания представит осенью 2026 года.При этом складной iPhone должен стать ключевой новинкой на осенней презентации — Apple надеется, что он сможет повысить интерес к устройствам компании.Apple комментировать материал издания не стала.Ася КарповаApple11 мар