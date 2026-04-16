The Information: Apple отправит часть разработчиков Siri на курс по «ИИ-программированию» — внутри компании отдел считают «отстающим»

Apple отправит «около 200 инженеров» из команды Siri на «многонедельный» курс по «программированию с использованием ИИ», пишет 9to5mac со ссылкой на материал The Information.Ещё около 120 сотрудников отдела продолжат работу. Половина так же будет заниматься разработкой, а другая — оценивать производительность и безопасность Siri.По данным The Information, в Apple считают, что инженерам нужно повысить квалификацию, чтобы эффективней использовать ИИ-инструменты.Часть отделов компании, например, разработчики ПО, уже тратят «значительные» бюджеты на Claude Сode, отмечает издание. При этом у команды Siri внутри Apple сформировалась репутация «отстающей».Решение отправить часть инженеров на курс по ИИ-программированию приняли после смены руководства в команде Siri, указывает 9to5mac. В конце 2025 года отдел возглавил Майк Роквел, а бывшего руководителя Джона Джаннандреа отстранили.Apple анонсировала планы по выпуску обновлённой Siri на базе ИИ ещё в 2024 году — после этого проект неоднократно переносили. В начале 2026-го компания сообщила, что Siri будуте работать на базе моделей Gemini, релиз запланировали на весну 2026-го. Однако в феврале 2026 года Bloomberg рассказало, что сроки снова сдвинули: часть функций хотят запустить в мае, часть — в сентябре.