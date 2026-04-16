Таня Боброва
Apple

Apple добавит в iOS 27 ИИ-функцию сканирования этикеток продуктов для приложения «Здоровье» и номеров для добавления в «Контакты» — MacRumors

Всего будет минимум четыре функции Apple Intelligence, которые интегрируют в приложения, пишет издание.

Источник: Wachiwit 
Источник: Wachiwit 
  • В iOS 27, которую должны представить на WWDC в июне 2026 года, вероятно, появится как минимум четыре новые функции Apple Intelligence, работающие в системных приложениях. Их обнаружил в коде разработчик Николас Альварес и подтвердило MacRumors.
  • Visual Intelligence получит две опции: первая, вероятно, позволит пользователю сканировать этикетки с пищевой ценностью продуктов, чтобы получить больше информации. Её могут интегрировать в приложение «Здоровье».
  • Вторая функция позволит добавлять печатные номера телефонов или адреса в «Контакты». Visual Intelligence уже позволяет, например, добавлять событие в «Календарь», наведя камеру iPhone на плакат или листовку с датой.
  • Приложение Apple Wallet, вероятно, получит возможность генерировать цифровые пропуска по сканам билетов на мероприятия или абонементов в спортзал. А в Safari могут добавить ИИ-функцию для автоматического присвоения названий группам вкладок на основе их содержимого.
  • MacRumors отмечает, что приведённые функции не обязательно будут работать так, как описаны. Также у издания нет уверенности, что они появятся именно в iOS 27.
  • В январе 2026 года Apple подтвердила, что обновлённая Siri будет работать на базе Gemini от Google. В конце марта Bloomberg рассказало, что в iOS 27 компания собирается разрешить подключать к помощнику ИИ-модели не только от Google, но и от других компаний, включая Anthropic.
  • Интеграция с голосовым помощником и другими ИИ-функциями Apple ‌Intelligence будет доступна для приложений, установленных из App Store, сообщало издание. Тогда же агентство писало, что Apple научит Siri распознавать несколько команд в рамках одного запроса.

#новости #apple

