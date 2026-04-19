Неофициальный Telegram-клиент «Телега» заявил, что наличие его приложения на устройстве не связано с превращением iPhone в «кирпич» при обновлении iOS

Накануне с проблемой блокировки устройств при обновлении системы столкнулись некоторые российские пользователи.Источник: MacRumors18 апреля 2026 года Telegram-каналы стали писать, что при установке обновления iOS 26.4.1 у некоторых пользователей iPhone «уходит в циклическую перезагрузку» и полностью «блокируется».Канал сервисного центра Fixed.One также заметил проблему с обновлением. «Факты окирпичивания» смартфонов при автоматическом обновлении системы Wylsacom подтвердили в iSupport и сотрудник другого сервиса. По словам Fixed.One, пока «достоверно рабочий способ» вывести устройства из этого состояния — «полное обнуление с потерей данных».Насколько массовая проблема — не ясно. В комментариях под публикацией в канале Wylsacom есть как удачные, так и неудачные случаи обновления. BFM.ru проверило профильные форумы, сайт Apple, Reddit и другие каналы и не заметило массовых жалоб. Глава TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с изданием отметил: обновление вышло «десять дней назад» — странно, что «проблемы» начали обсуждать только сейчас.Некоторые стали связывать их с установленным на iPhone приложением «Телега». В апреле 2026 года неофициальный Telegram-клиент удалили из App Store. Затем некоторые пользователи не могли зайти в сервис — система просила удалить его из-за вредоносности.19 апреля «Телега» заявила, что блокировка iPhone при попытке установки iOS 26.4.1 не связана с наличием её приложения на устройстве.«Телегу» (Telega) весной 2025 года выпустила российская ИТ-компания «Даль» (теперь «Телега»). Приложение работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне его копирует. Среди отличительных функций — раздел «Стена», агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь. В марте 2026-го он временно ограничил вход пользователей, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу».Артур Мартыгин