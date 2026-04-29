Apple запланировала добавить в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 новые ИИ-функции для редактирования фотографий — Bloomberg

Пользователи смогут расширять исходные кадры, улучшать цветопередачу и менять ракурс на пространственных фото. Фото BloombergО планах Apple рассказали источники Bloomberg. По их словам, компания добавит в интерфейс редактирования фотографий новый раздел «Инструменты Apple Intelligence».Он будет включать функции «Расширить» (Extend), «Улучшить» (Enhance) и «Изменить ракурс» (Reframe).Первая позволит расширять сделанные кадры и добавлять на них дополнительные объекты. Например, сгенерировать пейзаж для крупного плана достопримечательности.С помощью второго инструмента пользователи смогут улучшать цветопередачу, освещение и общее качество фотографии.Третий прежде всего ориентирован на пространственные фотографии — 3D-кадры, созданные для гарнитуры Vision Pro. С его помощью можно будет менять ракурс и перспективу кадра.Однако разработка новых функций идёт «непросто», отмечает Bloomberg. По словам собеседников, инструменты для расширения кадра и смены ракурса пока работают «нестабильно». Поэтому Apple может отложить или пересмотреть итоговый набор функций.В 2024 году в iOS добавили ИИ-функцию «Очистка» (Clean Up), которая позволяет удалять объекты с фотографий. После её появления пользователи также жаловались на нестабильную работу — артефакты и искажения, указывает издание.Евгения Евсеева