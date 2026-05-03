Марк Гурман из Bloomberg допустил, что будущий глава Apple Джон Тернус пересмотрит отношение к выкупу других компаний

Apple редко заключала крупные сделки, предпочитая покупать небольшие проекты ради талантливых команд или технологий, которые можно добавить в экосистемные продукты.Тернус. Источник фото: Fast CompanyСооснователь Apple Стив Джобс старался держать деньги в компании, отказываясь от обратного выкупа акций и выплат дивидендов. Тим Кук, возглавив Apple в 2011 году, наоборот, сделал ставку на привлечение институциональных и частных инвесторов.Обе стратегии принесли плоды, пишет обозреватель Bloomberg Гурман. При Джобсе компания выпустила первые iPhone и iPad. При Куке — суммарно «вернула» акционерам свыше $1 трлн и увеличила рыночную капитализацию до $4 трлн.Однако инженерные и продуктовые команды Apple не первый день призывают удерживать больше денег внутри компании, чтобы потом вкладывать их в крупные сделки, исследования и разработки (R&D) и наём.По словам журналиста, компания получает достаточно прибыли, чтобы и вознаграждать инвесторов, и реинвестировать в бизнес, так что Тернус может прислушаться — как руководитель с более смелым стилем руководства.Отчитываясь за второй квартал 2026 года, Apple рассказала, что перестанет пытаться формально уравнивать долг и денежные запасы (те всё равно превышали задолженность). Тогда же она объявила об очередном байбэке, но если бы не готовилась к переменам, не стала бы выступать с таким заявлением, считает Гурман.Автор допустил: снижая объём и частоту выкупов, а также размер дивидендов, новый глава сможет направлять больше прибыли на крупные поглощения, R&D и расширение ИИ-инфраструктуры, в которую вкладываются главные игроки Кремниевой долины.При Куке Apple редко поглощала компании, а если и шла на это, то чаще выбирала небольшие проекты. Например, в 2024 году купила литовского разработчика графического редактора Pixelmator, в 2025-м — польского разработчика плагинов для Final Cut Pro, а в 2026 году — израильского разработчика технологий для анализа мимики. Крупнейшей сделкой до сих пор остаётся покупка Beats Electronics за $3 млрд в 2014 году.Но Тернусу «предстоит работать в быстро меняющемся ИИ-мире», напоминает Гурман. Apple нужны принципиально новые продукты с ИИ, инфраструктура под него и гибкость. В 2025-м The Information со ссылкой на источники писало, что она рассматривает покупку Mistral AI и Perplexity.Тернус пришёл в Apple в 2001 году в отдел продуктового дизайна, до этого поработав инженером-механиком в Virtual Research Systems. В 2013 году он стал вице-президентом аппаратной разработки, а в 2021-м — старшим вице-президентом.В должность гендиректора вступит с 1 сентября 2026 года. Кук станет исполнительным председателем совета директоров и будет, помимо прочего, помогать в общении с ведомствами из разных стран.Ася Карпова